На метро «Золотые ворота» отремонтировали эскалаторы за 43 миллиона

На станции метро «Золотые ворота» в Киеве завершен капитальный ремонт всех шести эскалаторов.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.
«Стоимость ремонта эскалаторов на «Золотых воротах» составила почти 43 млн грн. В рамках ремонта заменили подшипники в двигателях и входных редукторах валов, настил ступеней, подступеней и гребней, бегунки и выполнили другие работы», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонт эскалаторов на станции «Лукьяновская» начнется с 23 февраля. Там уже начался демонтаж оборудования.
Как сообщается, поочередный капитальный ремонт всех 4 эскалаторов продолжается и на станции метро «Майдан Незалежности».
Всего в столичном метрополитене работает 122 эскалатора. Капитальный ремонт оборудования проводится каждые 100-150 тыс. км пробега или же каждые 10-11 лет в зависимости от типа эскалаторов.
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