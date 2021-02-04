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На метро «Золотые ворота» отремонтировали эскалаторы за 43 миллиона

На метро «Золотые ворота» отремонтировали эскалаторы за 43 миллиона

На станции метро «Золотые ворота» в Киеве завершен капитальный ремонт всех шести эскалаторов.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

«Стоимость ремонта эскалаторов на «Золотых воротах» составила почти 43 млн грн. В рамках ремонта заменили подшипники в двигателях и входных редукторах валов, настил ступеней, подступеней и гребней, бегунки и выполнили другие работы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонт эскалаторов на станции «Лукьяновская» начнется с 23 февраля. Там уже начался демонтаж оборудования.

Как сообщается, поочередный капитальный ремонт всех 4 эскалаторов продолжается и на станции метро «Майдан Незалежности».

Всего в столичном метрополитене работает 122 эскалатора. Капитальный ремонт оборудования проводится каждые 100-150 тыс. км пробега или же каждые 10-11 лет в зависимости от типа эскалаторов.

По материалам УКРИНФОРМ
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