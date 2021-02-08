Установление границ земельного участка на местности: что нужно

Любой земельный участок имеет свои границы, разделяющие одну территорию от другой. Бывают ситуации, когда у владельцев возникает необходимость устанавливать границы земельного участка в натуре (на местности).
Об этом пишет Минюст.
Чаще всего это нужно делать в таких случаях:
Установление границ земельного участка состоит из нескольких шагов:
Заключение договора с землеустроительной компанией на составление технической документации для установки (восстановления) границ земельного участка в натуре.
Для заключения договора с землеустроительной организацией необходимо предоставить следующие документы:
Подготовительные работы — анализ исходных материалов, данных Государственного земельного кадастра, правовых оснований предоставления земельного участка в собственность (пользование), сведений о наличии спорных вопросов относительно границ земельного участка
Топографо-геодезические работы — выполнение геодезических съемок на местности для определения поворотных точек границ земельных участков и установление межевых знаков.
Закрепление межевыми знаками границ земельного участка в натуре (на местности) инженер-землеустроитель производит в присутствии владельцев или пользователей земельного участка, владельцев (пользователей) смежных земельных участков или уполномоченных ими лиц. Проведение этой процедуры при отсутствии владельцев (пользователей) смежных земельных участков в случае их неявки возможно только если они были надлежащим образом уведомлены о времени проведения вышеупомянутых работ, о чем отмечается в акте приема-передачи межевых знаков на ответственное хранение.
Несогласие соседей относительно границ земельного участка не является основанием для принятия решения органами местного самоуправления об отказе в утверждении технической документации на земельный участок и отказа в передаче такого земельного участка в собственность заявителя.
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