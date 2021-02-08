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Установление границ земельного участка на местности: что нужно

Установление границ земельного участка на местности: что нужно

Любой земельный участок имеет свои границы, разделяющие одну территорию от другой. Бывают ситуации, когда у владельцев возникает необходимость устанавливать границы земельного участка в натуре (на местности).

Об этом пишет Минюст.

Чаще всего это нужно делать в таких случаях:

  • бурение скважин;
  • приобретение земельного участка новым владельцем;
  • при проведении строительства на земельном участке;
  • при спорах по поводу границ с сопредельными землевладельцами/землепользователями;
  • повреждение или утеря ранее установленных знаков, определяющих границы.

Установление границ земельного участка состоит из нескольких шагов:

Заключение договора с землеустроительной компанией на составление технической документации для установки (восстановления) границ земельного участка в натуре.

Для заключения договора с землеустроительной организацией необходимо предоставить следующие документы:

  • копию документа, удостоверяющего личность, и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • копию документа, удостоверяющего право собственности на недвижимое имущество, расположенное на этом земельном участке (при наличии);
  • копию документа, удостоверяющего право собственности (пользования) на земельный участок (при наличии);
  • решение органа местного самоуправления или органа исполнительной власти о предоставлении разрешения на отвод земельного участка в собственность или пользование с выкопировкой, на которой указано его местоположение.

Подготовительные работы — анализ исходных материалов, данных Государственного земельного кадастра, правовых оснований предоставления земельного участка в собственность (пользование), сведений о наличии спорных вопросов относительно границ земельного участка и т. д.

Топографо-геодезические работы — выполнение геодезических съемок на местности для определения поворотных точек границ земельных участков и установление межевых знаков.

Закрепление межевыми знаками границ земельного участка в натуре (на местности) инженер-землеустроитель производит в присутствии владельцев или пользователей земельного участка, владельцев (пользователей) смежных земельных участков или уполномоченных ими лиц. Проведение этой процедуры при отсутствии владельцев (пользователей) смежных земельных участков в случае их неявки возможно только если они были надлежащим образом уведомлены о времени проведения вышеупомянутых работ, о чем отмечается в акте приема-передачи межевых знаков на ответственное хранение.

Несогласие соседей относительно границ земельного участка не является основанием для принятия решения органами местного самоуправления об отказе в утверждении технической документации на земельный участок и отказа в передаче такого земельного участка в собственность заявителя.

Справка Finance.ua:

  • Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил цену украинской земли в 2021 году. Стоимость одного гектара после открытия с 1 июля рынка сельскохозяйственных земель составит около 2 тыс. долларов. Но, по его словам, среди участников рынка предпосылок к большому спросу на наделы нет.
  • А недавно были названы регионы с самой дорогой землей в 2021 году в Украине. По состоянию на 1 января самая дорогая пашня находится в Черкасской области и стоит 33 646 грн за 1 гектар. В тройке лидеров также находится земля в Днепропетровской, Донецкой и Кировоградской областях.

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По материалам Finance.UA
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