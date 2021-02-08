Как получить компенсацию от застройщика за задержку сдачи дома

Самая распространенная проблема при инвестировании в недвижимость — это задержка сдачи дома. Отсрочка ввода объекта в эксплуатацию до двух-трех месяцев лучше всего спокойно переждать. А если сдачу новостройки затягивают до полугода или дольше — это уже проблема.
Как следует действовать, чтобы получить компенсацию в случае задержки сдачи новостройки, рассказывает Dom.ria.
Почему застройщики задерживают сдачу домов:
Что говорят правовые нормы:
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Задержка сдачи дома и пересмотр договора:
Какую компенсацию можно требовать:
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