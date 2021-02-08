Как получить компенсацию от застройщика за задержку сдачи дома

Самая распространенная проблема при инвестировании в недвижимость — это задержка сдачи дома. Отсрочка ввода объекта в эксплуатацию до двух-трех месяцев лучше всего спокойно переждать. А если сдачу новостройки затягивают до полугода или дольше — это уже проблема.

Как следует действовать, чтобы получить компенсацию в случае задержки сдачи новостройки, рассказывает Dom.ria.

Почему застройщики задерживают сдачу домов:

задержка с подключением новостройки к инженерии;

отсутствие документов на землю;

несоответствие объекта проектной документации;

недостаточное финансирование;

отказ в введении объекта в эксплуатацию.

Что говорят правовые нормы:

лучше всего для инвестора, если размер компенсации и точные сроки ввода дома в эксплуатацию прописаны в договоре с застройщиком. На практике добиться выплаты штрафа и пени в большинстве таких случаев можно в досудебном порядке. Достаточно написать официальное письмо на имя директора с требованием возместить ущерб;

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если точных сроков сдачи дома и размеров компенсации в договоре нет, требовать выплату придется в суде. Если сдачу дома затягивают более чем на 6 месяцев, напишите официальное письмо на имя директора компании с требованием объяснить причины задержки. Выясняйте все вопросы и отправляйте требования в письменной форме — дальше это поможет вам в суде, ведь письма будут доказательствами по делу;

если же в договоре вообще речь не идет о компенсации и ответственности застройщика за нарушение сроков сдачи объекта, то по законодательству вы все равно можете на нее претендовать. Право на компенсацию в случае затягивания сроков сдачи новостройки инвестор может отстоять соответствии с Законом «О защите прав потребителей» и Гражданским кодексом.

Задержка сдачи дома и пересмотр договора:

нарушение сроков сдачи дома застройщиком может стать причиной пересмотра или расторжения договора. Вы можете попросить пересмотреть условия для защиты своих прав или требовать вернуть средства с выплатой компенсаций, штрафов;

порядок расторжения или пересмотра договора зависит от того, будет ли согласен застройщик на ваши условия. Если так, расторгнуть договор удастся без суда, просто и быстро. Если же застройщик откажется — придется писать ему официальные письма, получать и собирать ответы, обращаться с этими бумагами в суд.

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Какую компенсацию можно требовать: