0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 56 0

Volkswagen начинает производство нового Volkswagen Caddy Maxi

Volkswagen начинает производство нового Volkswagen Caddy Maxi

Первые коммерческие модели Volkswagen Caddy пятого поколения уже начали поступать дилерам, а весной ассортимент пополнится новым Caddy Maxi. Обе модели производятся на заводе в Познани в Польше.

Новый Volkswagen Caddy Maxi уже стал на конвейер завода немецкой марки в Познани. Польская производственная площадка взяла на себя мировое производство новой коммерческой модели, самой компактной из предложенных, в различных вариантах кузова, начиная с новых Caddy Cargo и Caddy Turismo. Модель будет предлагаться с дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 122 л.с., с передним приводом и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 7-ступенчатой ​​автоматической DSG с двойным сцеплением.

Volkswagen Caddy Maxi – это вариант Caddy с увеличенной до 2970 мм колесной базой и длиной 4,85 м, который будет доступен в грузовой, пассажирской и грузопассажирской версиях. Дополнят коммерческое предложение на рынке минивэны с большой грузоподъемностью. Caddi Maxi 2021 поступит в европейские дилерские центры этой весной. Модель послужит большим целям, которые поставила перед собой немецкая марка, а также покроет пространство Volkswagen Transporter, у которого пока нет нового поколения.

Внутренние размеры позволяют фургону иметь широкое внутреннее пространство между передними сиденьями и задней дверью длиной 2150 мм. В пассажирском варианте предлагается три ряда сидений и 7 сидячих мест, а также штатная грузовая платформа грузоподъемностью 3,7 кубических метра, доступ к которой с обеих сторон облегчается раздвижными дверями шириной 836 мм.

Volkswagen Caddy Maxi построен на платформе легковых автомобилей MQB, и имеет большую технологическую начинку и комфорт. Фактически, передняя ось унаследована от Golf, как и большая часть приборной панели с цифровым дисплеем и сенсорным экраном информационно-развлекательной системы размером до 10,25 дюйма.

По материалам MMR
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.