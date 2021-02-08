Volkswagen начинает производство нового Volkswagen Caddy Maxi

Первые коммерческие модели Volkswagen Caddy пятого поколения уже начали поступать дилерам, а весной ассортимент пополнится новым Caddy Maxi. Обе модели производятся на заводе в Познани в Польше.

Новый Volkswagen Caddy Maxi уже стал на конвейер завода немецкой марки в Познани. Польская производственная площадка взяла на себя мировое производство новой коммерческой модели, самой компактной из предложенных, в различных вариантах кузова, начиная с новых Caddy Cargo и Caddy Turismo. Модель будет предлагаться с дизельным двигателем 2.0 TDI мощностью 122 л.с., с передним приводом и 6-ступенчатой ​​механической коробкой передач или 7-ступенчатой ​​автоматической DSG с двойным сцеплением.

Volkswagen Caddy Maxi – это вариант Caddy с увеличенной до 2970 мм колесной базой и длиной 4,85 м, который будет доступен в грузовой, пассажирской и грузопассажирской версиях. Дополнят коммерческое предложение на рынке минивэны с большой грузоподъемностью. Caddi Maxi 2021 поступит в европейские дилерские центры этой весной. Модель послужит большим целям, которые поставила перед собой немецкая марка, а также покроет пространство Volkswagen Transporter, у которого пока нет нового поколения.

Внутренние размеры позволяют фургону иметь широкое внутреннее пространство между передними сиденьями и задней дверью длиной 2150 мм. В пассажирском варианте предлагается три ряда сидений и 7 сидячих мест, а также штатная грузовая платформа грузоподъемностью 3,7 кубических метра, доступ к которой с обеих сторон облегчается раздвижными дверями шириной 836 мм.

Volkswagen Caddy Maxi построен на платформе легковых автомобилей MQB, и имеет большую технологическую начинку и комфорт. Фактически, передняя ось унаследована от Golf, как и большая часть приборной панели с цифровым дисплеем и сенсорным экраном информационно-развлекательной системы размером до 10,25 дюйма.