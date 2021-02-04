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Какие налоги необходимо уплатить за продажу недвижимости

Какие налоги необходимо уплатить за продажу недвижимости

Физические лица должны задекларировать свои доходы и уплатить налог, если осуществили операцию по продаже недвижимости.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в Ровенской области.

При продаже недвижимости заключается договор купли-продажи.

Какие налоги необходимо будет уплатить:

  • налог с доходов физических лиц (НДФЛ) – 5%;
  • военный сбор – 1,5%;

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Расчет налога при продаже недвижимости определяется от суммы дохода, полученного от продажи такой недвижимости. Доход определяется, исходя из цены, которая указана в договоре купли-продажи, то есть суммы, которую покупатель передает продавцу за недвижимое имущество, но не ниже оценочной стоимости.

Исключения:

  • если в течение года осуществлена одна сделка с объектом недвижимости, которым владеешь более трех лет, доход от продажи такого объекта не облагается налогом;

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  • если объект недвижимости получен по наследству – условие о пребывании имущества в собственности более трех лет в таком случае не применяется, то есть можно продавать объект недвижимости сразу. При продаже такой недвижимости доход также не облагается налогом.

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Налоги в случае продажи земельного участка. Налог уплачивается в таком же размере, как и при продаже другого недвижимого имущества. Однако исключением в данном случае является земельный участок сельскохозяйственного назначения, а также тот, который не превышает нормы приватизации (безвозмездной передачи), предусмотренной ст. 121 Земельного кодекса Украины. Для освобождения от налогообложения также необходимо условие владения участком более трех лет, исключая ситуацию получения участка по наследству.

Размеры налогов. Если продавцом выступает нерезидент, в таком случае размер налога при продаже недвижимости составит 18% НДФЛ и 1,5% военный сбор.

Вышеуказанные исключения также относятся и к продавцу-нерезиденту.

“Поэтому, если вы в прошлом году продавали недвижимое имущество, то для выполнения своего гражданского долга обратитесь в налоговые органы по месту вашей регистрации и до 01 мая текущего года задекларируйте полученные от такой продажи доходы”, – отметили налоговики.

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По материалам Finance.UA
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