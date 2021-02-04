Украинцы стали активнее пользоваться лизингом авто

Лизинг автомобилей в Украине улучшил свои показатели. Рынок может вырасти еще, но есть нюансы с новым законом.

Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации украинских банков.

В прошлом году использование лизинга увеличилось в категории как легковых машин, так и авто для бизнеса — до 13% и 11,6% соответственно.

«В 2020 году уровень проникновения лизинга в сегменте легковых автомобилей составил 13%, коммерческих — 11,6%, тогда как два предыдущих года он составил соответственно 9% и 8,6%», — рассказал основатель компании «Геткар Лизинг» Алексей Мерецкий.

В среднем в Европе лизинг финансирует 28% нового транспорта и оборудования. Итак, в Украине рынок имеет двукратный потенциал дальнейшего роста. «На лизинг в Украине приходится только 3−4% инвестиций в основные фонды. В Европе аналогичный показатель — около 30%. Можно только представить, какой потенциал рынка лизинга для юрлиц в нашем государстве», — отметил эксперт.

Также он прокомментировал принятый в феврале парламентом законопроект о финансовом лизинге, который закрепляет норму о том, что предмет лизинга должен немедленно возвращаться к лизингодателю, если договор признается недействительным. Теперь задержка возврата предмета лизинга не будет бесплатной для должника.

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