Как научить ребенка экономить деньги

Обсудите «хочу» и «надо». Детям нужно помочь различать желания и потребности. Необходимо объяснить, что потребности — это базовые вещи, такие как еда, жилье, одежда или лекарства. А все дополнительное — это желание. На собственном примере нужно показать, как желания должны быть второстепенными, а потребности — первоочередными.

Пусть они зарабатывают свои деньги. Малым детям можно давать деньги, если они помогают по дому. Деньги, которые дети сами заработали, они ценят гораздо больше и учатся ими распоряжаться.

Установите цели сбережения. Ребенок, которому говорят, что нужно экономить, не объясняя почему, может считать это дело бессмысленным. Поэтому следует помочь ребенку найти цель в сбережениях — к примеру, новая игрушка или поход в развлекательный центр. Можно помочь ребенку посчитать, сколько времени ему нужно помогать по дому, чтобы заработать на свою цель.

Предоставьте место для сохранения. Где хранить деньги — не менее важная деталь. Для детей подойдет копилка. А для старших детей можно открыть банковский счет.

Пусть дети отслеживают расходы. Поощряйте детей вести расходы и доходы. В конце каждой недели объясняйте им, насколько быстрее они могли бы достичь своей цели, если бы не делали тех или иных расходов.

Предлагайте поощрения. Если у вас возникают проблемы с мотивацией своих детей экономить, вы можете им помочь. К примеру, пообещать удваивать сумму, которую они откладывают, или подарить бонусные деньги, если им удастся в течение недели / месяца отложить определенную сумму.

Оставьте место для ошибок. Стоит позволять детям учиться на своих ошибках. Не стоит всегда вмешиваться и спасать их от дорогостоящих ошибок. Вполне возможно, что эти ошибки их научат и в будущем принесут этим больше пользы.

Будьте кредитором. Если ребенок долго собирает на планшет и остается еще несколько месяцев, вы можете одолжить ему деньги под проценты. Этот ценный урок научит детей, что сбережения требуют терпения, а быстрые деньги стоят дороже.

Говорите о деньгах. Ребенок не научится обращаться с деньгами и экономить, если об этом не говорить. Возьмите себе в привычку рассказывать ребенку о сбережениях, кредитах и инвестициях.

Подайте хороший пример. Если вы сами не будете соблюдать правила, которых учите детей, то они их не усвоят. Можно своим примером накопить на путешествие, автомобиль или иную покупку.