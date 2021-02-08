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Как научить ребенка экономить деньги

Как научить ребенка экономить деньги

Обсудите «хочу» и «надо». Детям нужно помочь различать желания и потребности. Необходимо объяснить, что потребности — это базовые вещи, такие как еда, жилье, одежда или лекарства. А все дополнительное — это желание. На собственном примере нужно показать, как желания должны быть второстепенными, а потребности — первоочередными.

Пусть они зарабатывают свои деньги. Малым детям можно давать деньги, если они помогают по дому. Деньги, которые дети сами заработали, они ценят гораздо больше и учатся ими распоряжаться.

Установите цели сбережения. Ребенок, которому говорят, что нужно экономить, не объясняя почему, может считать это дело бессмысленным. Поэтому следует помочь ребенку найти цель в сбережениях — к примеру, новая игрушка или поход в развлекательный центр. Можно помочь ребенку посчитать, сколько времени ему нужно помогать по дому, чтобы заработать на свою цель.

Предоставьте место для сохранения. Где хранить деньги — не менее важная деталь. Для детей подойдет копилка. А для старших детей можно открыть банковский счет.

Пусть дети отслеживают расходы. Поощряйте детей вести расходы и доходы. В конце каждой недели объясняйте им, насколько быстрее они могли бы достичь своей цели, если бы не делали тех или иных расходов.

Предлагайте поощрения. Если у вас возникают проблемы с мотивацией своих детей экономить, вы можете им помочь. К примеру, пообещать удваивать сумму, которую они откладывают, или подарить бонусные деньги, если им удастся в течение недели / месяца отложить определенную сумму.

Оставьте место для ошибок. Стоит позволять детям учиться на своих ошибках. Не стоит всегда вмешиваться и спасать их от дорогостоящих ошибок. Вполне возможно, что эти ошибки их научат и в будущем принесут этим больше пользы.

Будьте кредитором. Если ребенок долго собирает на планшет и остается еще несколько месяцев, вы можете одолжить ему деньги под проценты. Этот ценный урок научит детей, что сбережения требуют терпения, а быстрые деньги стоят дороже.

Говорите о деньгах. Ребенок не научится обращаться с деньгами и экономить, если об этом не говорить. Возьмите себе в привычку рассказывать ребенку о сбережениях, кредитах и инвестициях.

Подайте хороший пример. Если вы сами не будете соблюдать правила, которых учите детей, то они их не усвоят. Можно своим примером накопить на путешествие, автомобиль или иную покупку.

По материалам Телеканал новин 24
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