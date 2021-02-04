Греция и Болгария в прошлом году почти весь природный газ получали в обход Украины – S&P

Греция и Болгария в 2020 году практически весь природный газ получали через новый газопровод «Турецкий поток» в обход Украины.
Об этом сообщает агентство S&P Global Platts.
Отмечается, что с момента открытия «Турецкого потока» наибольшие изменения по поставкам газа из России претерпела Болгария. Если в 2019 году эта страна получила 2,4 млрд кубометров российского газа через трансбалканский путь Украина-Молдова-Румыния и транспортировала еще 4 млрд кубометров газа в Турцию, то в 2020 году объемы поставок на этом маршруте упали почти до нуля, а весь газ на рынок Болгарии попадал через «Турецкий поток».
Всего с турецкой территории в Болгарию за прошлый год поступило 5,5 млрд кубометров российского газа. А из этого объема около 2,84 млрд кубометров было отправлено в Грецию.
«Как и проекты газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток 2“, „Турецкий поток“ был разработан, чтобы обеспечить российскому газу выход на европейские рынки без необходимости протекания через Украину. И хотя „Турецкий поток“ был проектом более низкого уровня по сравнению с „Северным потоком-2“, его влияние было не менее значительным. Он почти полностью изменил маршрут поставки газа для шести стран: Турции, Болгарии, Греции, Северной Македонии, Сербии и Боснии и Герцеговины», — отмечают в агентстве.
Напомним, «Турецкий поток» начал свою работу в январе 2020 года. Газопровод длиной в 930 километров проложен на дне Черного моря в обход Украины.
Также сообщалось, что российское судно «Фортуна» в начале февраля провело морские испытания и приступило к прокладке труб газопровода «Северный поток 2» в водах Дании. Ожидается, что «Фортуна» завершит работы в водах Дании к концу мая, а потом приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.
Уже 94% длины трубопровода «Северный поток 2» между Россией и Германией длиной 1234 км и стоимостью 10 млрд евро завершены. Сейчас не хватает всего около 150 км трубопровода. Работы по прокладке труб были остановлены в конце 2019 года из-за объявления США санкций.
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