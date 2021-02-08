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ТОП-8 мифов о рынке земли

ТОП-8 мифов о рынке земли

В Украине 1 июля планируют запустить рынок земли. Он направлен на дерегулирование в сфере землеустройства, а также передачу коммунальных земель общинам.

Доктор юридических наук, старший советник по вопросам земельных отношений Проект USAID АГРО Павел Кулинич на странице в Facebook «По ту сторону новостей» развенчал распространенные мифы о запуске рынка.

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Миф 1 – иностранцы смогут стать владельцами украинских сельхозземель. Реальность — законопроекты о земельной реформе не открывают двери иностранцам. Напротив, они делают условия для них еще тяжелее: даже если иностранцу в наследство достанется сельскохозяйственная зона, он будет вынужден продать ее гражданам Украины, юридическим лицам, государству или территориальным общинам в течение года.

Миф 2 – иностранцы смогут покупать несельскохозяйственные угодья, а потом менять их целевое назначение на сельскохозяйственное. Реальность — иностранцам не выгодно пользоваться этой схемой. Во-первых, если иностранный владелец изменит назначение земли на сельскохозяйственную, он будет вынужден продать ее гражданину Украины. Во-вторых, квадратный метр несельскохозяйственных земель стоит гораздо дороже квадратного метра сельскохозяйственных.

Миф 3 – теперь заповедники и земли историко-культурного назначения приватизируют. Реальность — этого не произойдет, потому что в Земельном кодексе останутся понятия особо ценных земель и оснований, которыми должно обладать государство. Однако сняты нормы, что согласие на передачу особо ценных земель других категорий может быть предоставлено Верховной Радой. Парламент — это орган, который должен заниматься исключительно законодательной работой. Поэтому логично, что эта функция будет принадлежать Кабмину.

Миф 4 – передача большинства государственных земель под управление ОТО (объединенная территориальная община) грозит статусу Украины как унитарного государства. Реальность — на самом деле передача земельных полномочий советам ОТО не угрожает статусу Украины как унитарного государства. Наоборот, это препятствует коррупции общественных и региональных чиновников, потому что решение о передаче земель больше не будет одобрено одним лицом. Местные органы власти — коллегиальные органы, наиболее близкие к людям, поэтому будет очень сложно что-то скрыть. Стоит добавить, что сообщества не имеют права покидать состав Украины.

Миф 5 – олигархи скупят огромные площади земли. Реальность — плановые законодательные изменения предусматривают, что отныне все данные о земле будут открыты и доступны каждому гражданину в электронном реестре. Поскольку иностранцы вообще не имеют права покупать сельскохозяйственные угодья, а юридические лица получат только в 2024 году, никакие коррупционные схемы и незаконные присвоения от крупных игроков невозможны.

Миф 6 – жители будут исключены из арендованных районов. Реальность — арендаторы получат преимущественное право приобретать участки, значит, они будут покупать землю без аукционов. А другие смогут переделать участок, только если предложат более высокую цену. Даже в случае продажи другому человеку право арендодателя не остановится. Это возможно, только если в договоре прописано именно такое условие.

Миф 7 – нельзя ограничивать размеры земли, предоставляемой в аренду для садоводства. Реальность — неограниченное использование земли для садоводства — одна из распространенных коррупционных схем, по которой люди без аукционов получили огромное количество сельскохозяйственных земель. Ограничения на новые земельные участки для садоводства можно назвать обременением, так как это достаточно большая площадь.

Миф 8 – цена земли будет искусственно снижена. Реальность — начальная цена земельного хозяйства на аукционе будет не меньше нормативной денежной оценки. В 2021-м это около 1,5−1,7 тысяч долларов за 1 га. В общем государство не будет вмешиваться в ценообразование, стоимость земли будет диктовать рынок.

Закон о земле – что нужно знать обычному украинцу 🧐

По материалам Обозреватель
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