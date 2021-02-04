Тест на Covid-19 можно будет сделать с помощью смартфона

Ученые из Лилльского университета во Франции разработали альтернативный тест на коронавирус, который можно сделать с помощью смартфона, устройства, похожего на USB-накопитель, и полоски для образца из носа. Об этом сообщает французская радиосеть France Info.

На специальный USB-накопитель нужно положить одноразовую полоску для образца из носа. Сам накопитель нужно подсоединить к смартфону.

Как рассказала одна из разработчиков теста Сабина Шунериц, пока их система работает лишь с мазками из носа, поэтому ученые рекомендуют, чтобы пробу взял медицинский работник. Также ученые работают над тем, чтобы система взаимодействовала со слюной, тогда человек сможет без помощи медиков сделать тест.

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Коронавирус окружен спайк-протеинами, на них и реагирует датчик в накопителе. Появление спайк-протеинов изменяет силу электрического сигнала на электродах, что позволяет диагностировать COVID-19, объясняет ученый.

Для получения результата нужно 10 минут, он отображается на экране телефона вместе с графиком и цифровыми показателями.

Эффективность альтернативной тест-системы разработчики проверяют с помощью полимеразной цепной реакции. В 88% случаев результат ПЦР и теста с помощью смартфона одинаковы.

Сейчас ученые ищут спонсоров, которые смогут профинансировать массовый выпуск тестов. Потому что, по словам Шунериц, во Франции есть желающие использовать альтернативный способ тестирования.