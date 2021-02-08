Как самостоятельно проверить, платит ли работодатель за вас страховые взносы

Минэкономики подготовило инструкцию, как работнику самостоятельно проверить, платит ли работодатель за него страховые взносы.
Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
«Одним из распространенных нарушений законодательства о труде является прием работника на работу без официального оформления трудовых отношений. Важно отметить, что запись в трудовой книжке не является основанием для автоматического зачисления данного периода трудовой деятельности в страховой стаж», — говорится в сообщении.
Согласно законодательству Украины к пенсии засчитывается только тот период, за который были уплачены страховые взносы. При этом именно страховой стаж будет учитываться при начислении пенсии и предоставлении пособия по временной потере трудоспособности, безработице.
«Сегодня каждый работник на портале Пенсионного фонда Украины может самостоятельно проверить, добросовестно ли платит работодатель за него страховые взносы и какой период трудовой деятельности зачислен в его страховой стаж», — объясняют в министерстве.
На портале можно получить всю информацию о:
Также можно подать заявку на получение пенсии (при достижении соответствующего возраста и страхового стажа).
Портал доступен по ссылке.
Способы авторизации/регистрации на портале:
Один из сервисов, работающий на портале, — сервис “Электронная трудовая книжка”, который позволяет посмотреть сведения о трудовой деятельности по данным отчетных сведений работодателя. Также содержится информация о уплаченных страховых взносах с 2000 года (в отдельных случаях с 1998).
Кроме того, на Портале можно настроить бесплатный сервис СМС-информирования, который позволит ежемесячно бесплатно получать короткие сообщения для застрахованных лиц о зачислении/незачислении единого социального взноса предприятием, на котором он работает, информацию о «заработанном» личном страховом стаже.
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