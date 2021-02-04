Как найти документ на интересующий вас участок (инфографика)

Недавно Департамент градостроительства и архитектуры КГГА опубликовал в электронном виде все градостроительные условия и ограничения, выданные с 2011 года. Это более 4 тысяч оцифрованных документов, которые теперь можно посмотреть онлайн на сайте градостроительного кадастра Киева.

Об этом сообщил Юрий Таций, заместитель директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА и начальник управления административных услуг.

Поиск необходимых градостроев занимает всего несколько минут.

В начале февраля этого года депутаты приняли закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единой правовой доли земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости».

Основные изменения: переход права собственности на здание является основанием для государственной регистрации прав на землю на покупателя здания/жилого дома — заключать отдельный договор купли-продажи земли или перезаключать договор аренды/суперфиция/эмфитевзиса земли не нужно. Также добавили «объекты незавершенного строительства» (право собственности на такой объект обязательно должно быть зарегистрировано в госреестре прав на недвижимость) в перечень объектов, при продаже которых «автоматически» переходит право на землю.

Справка Finance.ua:

Министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко озвучил цену украинской земли в 2021 году. Стоимость одного гектара после открытия с 1 июля рынка сельскохозяйственных земель составит около 2 тыс. долларов. Но, по его словам, среди участников рынка предпосылок к большому спросу на наделы нет.

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