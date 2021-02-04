Гостиницу «Славянская» на Черниговщине в пятый раз выставляют на торги (фото)

«Президентскую» гостиницу «Славянская» в городе Новгород-Северском Черниговской области, которая была продана в сентябре 2020 года, Фонд госимущества снова выставляет на аукцион.
Соответствующее объявление размещено на странице регионального отделения ФГИУ в Facebook.
«Уже 4 марта — онлайн аукцион по продаже единого имущественного комплекса государственного коммерческого предприятия «Гостиница «Славянская» общей площадью 4883,9 м2», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стартовая цена объекта приватизации — 52,6 млн грн.
Фото: suspilne. media
Гостиницу «Славянская» в Новгороде-Северском продали с четвертой попытки 15 сентября 2020 года за более 28,8 млн грн единственному участнику торгов Роману Киёвскому. Однако позже соглашение с покупателем расторгли, поскольку он не уплатил денег за объект. Около 3 млн грн гарантийного взноса участника торгов ушли в государственный бюджет.
4-звездочная гостиница «Славянская» была построена за государственный счет в 2004—2005 годах по инициативе Президента Украины Леонида Кучмы с целью: одновременно принять Александра Лукашенко и Владимира Путина. Потратили на него 108 млн грн. В заведении есть 30 номеров разных категорий, ресторан, конференц-зал, салон красоты, тренажерный зал, бильярд-клуб, турецкая баня, сауна с бассейном, диско-бар. В составе имущественного комплекса также котельная и гараж.
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