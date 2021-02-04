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Годовая прибыль нефтяного гиганта Total обвалилась на 66%

Годовая прибыль нефтяного гиганта Total обвалилась на 66%

Французская компания Total отчиталась о резком падении годовой прибыли после бурных 12 месяцев, в течение которых цены на сырьевые товары упали на фоне пандемии коронавируса.

Как сообщает CNBC, чистая прибыль компании за 2020 год составила $4,06 млрд, тогда как в 2019 году – $11,8 млрд.

Total также сообщила о чистой прибыли за IV квартал в размере $1,3 млрд, что превзошло ожидания аналитиков в $1,1 млрд долларов.

Акции Total выросли примерно на 0,8% с начала года, упав более чем на 28% в прошлом году.

Напомним: американская Exxon Mobil сообщила, что за последний квартал она потеряла $20,1 млрд, а британская нефтегазовая BP отчиталась о своем первом чистом убытке за полный год за десятилетие. Англо-голландский нефтяной гигант Royal Dutch Shell также сообщил о падении годовой прибыли на 71%.

Крупнейшие энергетические компании предупредили, что коронакризис, вероятно, продолжит оказывать влияние на их показатели в ближайшей перспективе, пытаясь убедить инвесторов в своей будущей доходности.

Как сообщалось, в прошлом месяце Total стала первой крупной глобальной энергетической компанией, которая вышла из числа членов Американского института нефти (API), крупнейшей американской отраслевой ассоциации, созданной в 1919 году для лоббирования интересов нефтяной и газовой промышленности,

По материалам Mind
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