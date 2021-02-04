Киевлянин зарабатывал 20 млн грн в год на продаже фальшивых водительских прав

Киевлянин наладил в интернете продажу поддельных водительских прав европейского образца.
Услуга стоила 43 тыс грн. Ежегодный доход достигал 20 млн грн, сообщает Киберполиция.
Незаконный бизнес организовал 29-летний житель Киева. Он создал сайты для приема заявок. Организовал сall-центр, к работе в котором привлек около двадцати работников.
Заказчиков уверяли, что они будут обучаться в одной из автошкол Польши. Говорили, что на государственный экзамен в сервисном центре вместо клиента придет сотрудник компании.
Фигуранты дела использовали поддельные печати и изготавливали фальшивые удостоверения. Фейковый документ присылали по почте. Деньги получали на банковские счета, открытые на подставных лиц.
Провели обыски по месту жительства злоумышленников и в call-центре. Изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, записи, штампы, печати и водительские удостоверения европейского образца.
Фигурантам дела грозит до 8 лет лишения свободы. Решается вопрос об объявлении фигурантам подозрений и избрании меры пресечения. Ведутся следственные действия.
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