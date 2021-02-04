Полицейский в смартфоне: Полиция сможет выписывать штрафы из-за жалоб других водителей

Правонарушений на дорогах так много, что в Украине запустили приложение «Полицейский в смартфоне», позволяющее фиксировать нарушения других участников дорожного движения. По «наводкам», которые будут отправлять водители, полиция будет выписывать реальные штрафы.
Об этом пишет сайт «Сегодня».
Программа работает так: водители фотографируют или снимают на видео правонарушения других водителей и отправляют в полицию. Затем нарушителя вызывают и показывают ему момент нарушения. Водитель после этого может сознаться и уплатить штраф. В полиции говорят, что программа позволяет выявить гораздо больше нарушений, чем раньше. Сигналов о нарушениях стало настолько много, что полиция успевает реагировать не на все.
Что говорят юристы. Приложение действует в соответствии с законом «Об обращениях граждан». Согласно ему, полиция обязана принять заявление о любом нарушении закона. И в течение 30 дней уведомить заявителя о результатах.
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Специалисты признают, что идея пока работает в экспериментальном режиме. Под нее еще нужно адаптировать законодательство: выяснять, какие нарушения фиксировать можно, а какие нельзя, в каком виде это можно делать и как определять, кто был за рулем во время нарушения ПДД.
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