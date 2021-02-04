Семь признаков трудовых отношений: правительство одобрило законопроект

На внеочередном заседании 8 февраля правительство одобрило проект Закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.
Что даст законопроект? Принятие закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.
«Правительство продолжает трудовую реформу и активно работает над совершенствованием законодательства о труде. Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту Украины», — отметил министр развития экономики Игорь Петрашко.
Документ предусматривает определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и внедрение принципа презумпции наличия трудовых отношений.
Законопроектом определяется 7 признаков наличия трудовых отношений:
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При этом работа может быть признана такой, что выполняется в рамках трудовых отношений, если имеются по крайней мере три из перечисленных признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы.
Также документом урегулирован вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедура предупреждения работников о соответствующих изменениях. Это сделает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.
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