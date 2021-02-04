Семь признаков трудовых отношений: правительство одобрило законопроект

На внеочередном заседании 8 февраля правительство одобрило проект Закона «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно определения понятия трудовых отношений и признаков их наличия».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Что даст законопроект? Принятие закона будет способствовать уменьшению незадекларированного труда в Украине, легализации заработной платы и усилению защиты работников.

«Правительство продолжает трудовую реформу и активно работает над совершенствованием законодательства о труде. Увеличение количества официально оформленных работников путем легализации трудовых отношений будет способствовать обеспечению их социальных потребностей и экономическому росту Украины», — отметил министр развития экономики Игорь Петрашко.

Документ предусматривает определение на законодательном уровне понятия трудовых отношений и внедрение принципа презумпции наличия трудовых отношений.

Законопроектом определяется 7 признаков наличия трудовых отношений:

выполнения лицом работы по конкретной квалификации, профессии, должности по поручению и под контролем лица, в интересах которого выполняются работы;

регулирование процесса труда, которое носит постоянный характер и не предусматривает установления лицу конкретного определенного результата за определенный период;

выполнение работы на определенном или согласованном с лицом, в интересах которого выполняются работы, рабочем месте с соблюдением установленных им правил внутреннего трудового распорядка;

Читайте также: Последствия неофициального трудоустройства для работника и работодателя

организация условий труда, в частности, предоставление оборудования, инструментов, материалов, рабочего места, лицом, в интересах которого выполняются работы;

систематическая выплата лицу, выполняющему работу, вознаграждения;

установление лицом, в интересах которого выполняются работы, продолжительности рабочего времени и времени отдыха;

возмещение поездок и других финансовых затрат, связанных с выполнением работы, лицом, в интересах которого выполняется работа.

При этом работа может быть признана такой, что выполняется в рамках трудовых отношений, если имеются по крайней мере три из перечисленных признаков. В таком случае стороны обязаны заключить трудовой договор, а работник должен быть обеспечен необходимым социальным пакетом, в частности, отпусками, больничными, наличием гарантий и компенсаций по сохранению места работы.

Также документом урегулирован вопрос правопреемства в трудовых отношениях и процедура предупреждения работников о соответствующих изменениях. Это сделает процесс передачи бизнеса или организации новому владельцу более прозрачным и понятным для коллектива и усилит правовую защиту работников от незаконного увольнения.