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Чистый процентный доход Банка Кредит Днепр составил 415 млн грн.

Чистый процентный доход Банка Кредит Днепр составил 415 млн грн.

Банк Кредит Днепр, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, по итогам 2020 года продемонстрировал прибыльную деятельность, а также фактически удвоил размер чистого процентного дохода, который превысил 415 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Банка Кредит Днепр на официальном сайте банка.

«Показатель чистой прибыли вырос, в том числе за счет увеличения чистого процентного дохода на 87,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и по итогам 2020 года составил 415,2 млн грн.», — сообщается в новости.

Значительный рост чистого процентного дохода обусловлен увеличением объема доходных активов, а также снижением стоимости ресурсов. На начало 2021 года активы банка составляют 13 млрд грн. — это на 52% выше показателя на начало 2020 года.

«В декабре 2020 года бенефициар банка Александр Ярославский своевременно и в полном объеме обеспечил выполнение программы капитализации, утвержденной НБУ», — отметили в пресс-службе банка.
Напомним, что после смены собственника в августе 2020 году, когда им стал Александр Ярославский, Банк Кредит Днепр заявил об активизации кредитования. Впоследствии в течение нескольких месяцев банк внедрил современные инструменты корпоративного финансирования и удвоил портфель кредитов для бизнеса. Кредит Днепр входит в перечень крупнейших кредиторов аграрного сектора по программам снижения стоимости заемных ресурсов.
Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, входящий в ТОП-20 финансовых учреждений страны по размеру валовых активов. Согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. Украинское рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило Банку Кредит Днепр долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале uaAA, свидетельствующий о его высокой надежности и кредитоспособности.

По материалам Банк Кредит Днепр
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