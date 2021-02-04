Чистый процентный доход Банка Кредит Днепр составил 415 млн грн.

Банк Кредит Днепр, принадлежащий известному украинскому бизнесмену Александру Ярославскому, по итогам 2020 года продемонстрировал прибыльную деятельность, а также фактически удвоил размер чистого процентного дохода, который превысил 415 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Банка Кредит Днепр на официальном сайте банка.

«Показатель чистой прибыли вырос, в том числе за счет увеличения чистого процентного дохода на 87,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, и по итогам 2020 года составил 415,2 млн грн.», — сообщается в новости.

Значительный рост чистого процентного дохода обусловлен увеличением объема доходных активов, а также снижением стоимости ресурсов. На начало 2021 года активы банка составляют 13 млрд грн. — это на 52% выше показателя на начало 2020 года.

«В декабре 2020 года бенефициар банка Александр Ярославский своевременно и в полном объеме обеспечил выполнение программы капитализации, утвержденной НБУ», — отметили в пресс-службе банка.

Напомним, что после смены собственника в августе 2020 году, когда им стал Александр Ярославский, Банк Кредит Днепр заявил об активизации кредитования. Впоследствии в течение нескольких месяцев банк внедрил современные инструменты корпоративного финансирования и удвоил портфель кредитов для бизнеса. Кредит Днепр входит в перечень крупнейших кредиторов аграрного сектора по программам снижения стоимости заемных ресурсов.

Банк Кредит Днепр — украинский коммерческий банк, входящий в ТОП-20 финансовых учреждений страны по размеру валовых активов. Согласно классификации Национального банка Украины относится к группе банков с частным капиталом. Украинское рейтинговое агентство IBI-Rating присвоило Банку Кредит Днепр долгосрочный кредитный рейтинг по Национальной рейтинговой шкале uaAA, свидетельствующий о его высокой надежности и кредитоспособности.