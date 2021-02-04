За год интернет-мошенники украли 252 миллиона гривен: главные методы преступников

Покупки через интернет совершают более 11 миллионов украинцев, из них каждый четвертый делает более 20 заказов в год.
Об этом сообщает OLX.
Из-за неслыханной популярности онлайн-шопинга увеличилась и активность онлайн-мошенников. В 2020 году киберпреступникам удалось украсть более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.
Ко Дню безопасного интернета, который отмечают 9 февраля, в OLX рассказали о главных методах онлайн-мошенников и дали советы, как им противодействовать.
Одновременно с ростом популярности онлайн-торговли и жизни в киберпространстве активизировались и мошенники, которые массово создавали фальшивые сайты и обманывали людей на деньги. Согласно последнему исследованию CBR, в прошлом году 35% опрошенных украинцев сталкивались со злоумышленниками во время покупок в интернете, а по данным Ассоциации ЕМА с помощью социнженерии интернет-мошенники «заработали» 252 млн грн.
Эксперты OLX назвали главные методы преступников:
«Около 78% населения Украины в возрасте 16 лет и старше (примерно 25 млн человек) пользуются интернетом. Из них примерно 500 тысяч ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Самой массовой схемой мошенников в 2020 стал фишинг — отправка ссылок на сайты-подделки.
Доля киберобманов в онлайн-шопинге с использованием сайтов-подделок составляет около 0,4% от всех транзакций. В целом количество людей, попавшихся в 2020 году на фишинг при покупке или продаже товаров, по данным платформы, составляет примерно 20 тысяч человек. Из них 12 369 (62%) не потеряли деньги благодаря внимательности, знанию правил и своевременному обращению в службу поддержки OLX. Количество пользователей, кто отдал личные данные мошенникам и потерял деньги — примерно 7700 человек.
Наиболее популярной в последние месяцы прошлого года была схема с мошенничеством против продавцов:
Поэтому для усиления собственной кибербезопасности пользователи должны постоянно соблюдать базовые правила:
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — ЗеленскийВчера, 13:30 - 2342 15
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)Вчера, 11:01 - 3896 7
СБУ разоблачила одесскую строительную компанию в неуплате налогов на 7 млн грнВчера, 12:31 - 800 4
Процедуру регистрации места проживания изменят2 ч. назад - 729 3
ДТЭК вернул государству «Добропольеуголь»Вчера, 15:45 - 758 3
Как часто коллекторы донимают украинцев (результаты опроса)Вчера, 16:02 - 6131 1
Сколько денег приносят ФЛПы Украине (инфографика)Вчера, 11:01 - 3896 7
Roshen получил разрешение на выпуск масла высшей степени кошерностиВчера, 11:50 - 2532 1
Стала известна зарплата главы НБУ в январеВчера, 20:42 - 2506
Европа не откроет границы для людей без вакцинации, — ЗеленскийВчера, 13:30 - 2342 15
Строить дороги из использованных медицинских масок: в Австралии придумали новый методВчера, 12:10 - 202
SpaceX доставила еще 60 спутников Starlink на орбиту04.02.2021, 10:55 - 273
Полет Starship SN9 на высоту 10 км (видео)03.02.2021, 15:33 - 606 1
В Шотландии запустили первые в мире двухэтажные автобусы на водороде (фото)01.02.2021, 15:48 - 1343
Стало известно, как будет выглядеть iPad mini 202128.01.2021, 14:10 - 1141