За год интернет-мошенники украли 252 миллиона гривен: главные методы преступников

Покупки через интернет совершают более 11 миллионов украинцев, из них каждый четвертый делает более 20 заказов в год.

Об этом сообщает OLX.

Из-за неслыханной популярности онлайн-шопинга увеличилась и активность онлайн-мошенников. В 2020 году киберпреступникам удалось украсть более 252 миллионов гривен, а самым популярным методом стал обман продавцов с помощью сайтов-подделок.

Ко Дню безопасного интернета, который отмечают 9 февраля, в OLX рассказали о главных методах онлайн-мошенников и дали советы, как им противодействовать.

Одновременно с ростом популярности онлайн-торговли и жизни в киберпространстве активизировались и мошенники, которые массово создавали фальшивые сайты и обманывали людей на деньги. Согласно последнему исследованию CBR, в прошлом году 35% опрошенных украинцев сталкивались со злоумышленниками во время покупок в интернете, а по данным Ассоциации ЕМА с помощью социнженерии интернет-мошенники «заработали» 252 млн грн.

Эксперты OLX назвали главные методы преступников:

размещение несуществующих товаров на платформах и в соцсетях (когда жертва посылает деньги по предоплате),

телефонное мошенничество (когда жертва передает личные платежные данные преступнику, который выдает себя за представителя банка или полиции),

фишинг — сайты-подделки (когда жертва переходит по ссылке на мошеннический ресурс и вводит там личные платежные данные).

«Около 78% населения Украины в возрасте 16 лет и старше (примерно 25 млн человек) пользуются интернетом. Из них примерно 500 тысяч ежедневно сталкиваются с киберпреступниками. Самой массовой схемой мошенников в 2020 стал фишинг — отправка ссылок на сайты-подделки.

Доля киберобманов в онлайн-шопинге с использованием сайтов-подделок составляет около 0,4% от всех транзакций. В целом количество людей, попавшихся в 2020 году на фишинг при покупке или продаже товаров, по данным платформы, составляет примерно 20 тысяч человек. Из них 12 369 (62%) не потеряли деньги благодаря внимательности, знанию правил и своевременному обращению в службу поддержки OLX. Количество пользователей, кто отдал личные данные мошенникам и потерял деньги — примерно 7700 человек.

Наиболее популярной в последние месяцы прошлого года была схема с мошенничеством против продавцов:

псевдопокупатель находил продавца на онлайн-площадке;

сразу писал в сторонний мессенджер, пытался войти в доверие;

отправлял стороннюю ссылку и убеждал по ней перейти (на самом деле на фишинговый сайт);

делился фейковыми правилами работы сервиса, торопил и даже давил, чтобы жертва самостоятельно ввела свои платежные данные;

получал от жертвы-продавца на фишинговый сайт CVV -код, баланс и срок действия карты, чтобы в результате вывести украденные деньги на виртуальный счет.

Поэтому для усиления собственной кибербезопасности пользователи должны постоянно соблюдать базовые правила:

ознакомиться с правилами работы сервиса и услуг, где запланирована покупка/продажа товара;

быть внимательным к объявлениям, онлайн-незнакомцам и сторонним ссылкам;

обсуждать детали сделки только в официальном чате онлайн-площадки;

обращать внимание на адрес сайта;

не разглашать платежные и персональные данные;

сообщать о попытках мошенничества в Киберполицию.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr