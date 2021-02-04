0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 72 0

Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливо

Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливо

В 2020 году Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) провела 848 проверок качества топлива на АЗС и АГЗС. Это на 37% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ведомства Андрей Малеваный.

В прошлом году инспекторами принято 979 решений об ограничительных мерах по отношению к продавцам топлива и начислено почти 7,57 млн грн административно-хозяйственных санкций.

«Во время мер контроля в более 30% случаев установлены признаки фальсификации документов, в частности паспортов качества, на которых отсутствовали печати; подписи уполномоченных лиц лабораторий, которые должны проводить экспертизу; указание органов по оценке соответствия, которые не наделены такими полномочиями; наименования лабораторий, не являющимися аккредитованными и уполномоченными проводить соответствующие исследования, и другие», — рассказал Малеваный.

Он также добавил, что продавец обязан по требованию покупателя предоставлять копии всех необходимых документов.

Отсутствие данных или отказ в показе паспортов качества свидетельствуют о сомнительном качестве продукции. В таком случае граждане имеют право обратиться в ГЭИ, которая осуществит проверку.

Напомним, в 2021 году экологическая инспекция анонсировала проведение, среди прочего, лабораторных экспертиз топлива. Это предусмотрено в уже утвержденном секторальном плане рыночного надзора.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Энергетика
Смотри также
Весь рынок:Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.