Украинские АЗС оштрафовали на 7,5 млн грн за некачественное топливо

В 2020 году Государственная экологическая инспекция (ГЭИ) провела 848 проверок качества топлива на АЗС и АГЗС. Это на 37% больше по сравнению с 2019 годом. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель ведомства Андрей Малеваный.
В прошлом году инспекторами принято 979 решений об ограничительных мерах по отношению к продавцам топлива и начислено почти 7,57 млн грн административно-хозяйственных санкций.
«Во время мер контроля в более 30% случаев установлены признаки фальсификации документов, в частности паспортов качества, на которых отсутствовали печати; подписи уполномоченных лиц лабораторий, которые должны проводить экспертизу; указание органов по оценке соответствия, которые не наделены такими полномочиями; наименования лабораторий, не являющимися аккредитованными и уполномоченными проводить соответствующие исследования, и другие», — рассказал Малеваный.
Он также добавил, что продавец обязан по требованию покупателя предоставлять копии всех необходимых документов.
Отсутствие данных или отказ в показе паспортов качества свидетельствуют о сомнительном качестве продукции. В таком случае граждане имеют право обратиться в ГЭИ, которая осуществит проверку.
Напомним, в 2021 году экологическая инспекция анонсировала проведение, среди прочего, лабораторных экспертиз топлива. Это предусмотрено в уже утвержденном секторальном плане рыночного надзора.
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