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В «Борисполе» иностранец пытался вывезти медпрепараты Pfizer на 2 млн грн

В «Борисполе» иностранец пытался вывезти медпрепараты Pfizer на 2 млн грн

В аэропорту «Борисполь» гражданин Кувейта пытался вывезти в Стамбул медицинские препараты производства компании Pfizer стоимостью 2 миллиона гривен. Таможенники изъяли у него два чемодана препарата «Лирика».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

Они указывают, что получили предварительную информацию, поэтому имели достаточно оснований для досмотра багажа и ручной клади одного из авиапассажиров, который улетал в Турцию.

«В двух чемоданах 39-летнего гражданина Кувейта, который следовал через „зеленый коридор“, не осталось места для личных вещей, поскольку они до верху были плотно заполнены всего 10,8 тысячи блистеров по 14 капсул в каждом, медицинского препарата „Лирика“ (прегабалин) ТМ Pfizer», — указано в сообщении.

Таможенники объясняют, что эти лекарственные средства при неконтролируемом употреблении превращаются в настоящий наркотик. Наркотический эффект препарата обнаружили относительно недавно.

Так, в медицине его применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также при ряде хронических болезней. Именно противосудорожный эффект «Лирики» стал причиной ее распространения среди наркоманов. С помощью препарата избавляются от приступов «ломки», отмечают в таможне.

Правоохранители составили протокол о нарушении таможенных правил по ст. 471 (нарушение порядка прохождения таможенного контроля в зонах (коридорах) упрощенного таможенного контроля) таможенного кодекса. За это предусмотрен штраф в 1 700 грн и возможная конфискация товаров.

Таможенники изъяли 151,2 тысячи таблеток препарата. Добавляют, что, согласно открытой информации из интернета, стоимость изъятой партии препарата — около 2 млн грн. Более точную определят позже.

«Как такое количество препарата, который отпускается только по рецепту, оказалось в руках одного иностранца — вопрос для выяснения», — добавляют в столичной таможне.

По материалам hromadske.tv
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