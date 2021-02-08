С весны будут оформлять квартиры и землю по новым правилам

В начале февраля этого года депутаты приняли закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно единой правовой доли земельного участка и расположенного на нем объекта недвижимости».

Документ в Верховную Раду был подан еще в 2015 году, и только сейчас после доработок был принят.

С помощью него пытаются преодолеть бюрократию и разгрузить судебную власть, поскольку новый закон призван устранить пробелы в правовом регулировании вопросов, связанных с переходом права пользования земельным участком.

Вместе с этим юристы отмечают, что пока еще закон не вступил в силу. С одной стороны, как это часто случается, проект и текст, который будет в итоге опубликован, могут отличаться. Более того, президент Украины еще может его не подписать и отправить обратно в Раду со своими замечаниями и возражениями.

Так или иначе, на данный момент основная новация документа состоит в том, что владелец дома сможет автоматически получить право собственности на земельный участок, на котором тот расположен.

Есть мнение, в частности у некоторых нардепов, что это все можно будет провернуть без проверки права собственности, обременений, арестов, ипотек, согласия супругов и других проверок.

Но юристы успокаивают и говорят, все перечисленные опасения являются ошибочными и необоснованными.

«Законопроект не касается этих вопросов, в связи с чем все указанные проверки остаются в силе в том же виде и объеме, в которых они существуют и на сегодня — без изменений», — подчеркнул в беседе с UBR.ua руководитель практики «Земельное право и недвижимость», партнер, адвокат АО «Ассирия» Александр Кодолов.

Как сегодня. На сегодняшний день для лица, которое приобрело объекты недвижимости, существует проблема последующего оформления прав на земельный участок. По нормам действующего законодательства переход права собственности на недвижимое имущество означает и переход права на земельный участок под такой недвижимостью.

Другими словами, если новый собственник приобрел нежилое строение, размещенное на земельном участке, который находится в аренде, то новый собственник имеет право переоформить договор аренды земли на свое имя.

Такое право гарантировано законом, однако не существует прозрачной процедуры переоформления прав на земельный участок.

«Органы, которые уполномочены решать земельные вопросы, указывают на то, что новый собственник должен не переоформлять право на землю, а обязан начать процедуру оформления земли „с нуля“, что может затянуться на многие годы», — заметил нам адвокат ЮК Riyako&Partners Николай Максимов.

Кроме того, добавляет юрист, зачастую органы требуют отказ предыдущего владельца земельного участка от прав на землю, что значительно усложняет процедуру отвода, ведь обычно контакты с продавцом недвижимости теряются после подписания договора купли-продажи.

Следует упомянуть и то, что процедура отвода земли «с нуля» стоит в разы дороже, нежели переоформление старых документов на нового собственника недвижимости.

Указанный законопроект призван регламентировать процедуру перехода прав на земельный участок с целью недопущения ситуации, когда право на землю зависает в воздухе.