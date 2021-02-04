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Зафиксирован новый рекорд по перегрузке: перевозили поезд

Зафиксирован новый рекорд по перегрузке: перевозили поезд

В пятницу, 5 февраля, во время осуществления документального габаритно-весового контроля в г. Кривой Рог зафиксирована значимая перегрузка.

Работники Приднепровского межрегионального управления Укртрансбезопасности совместно с патрульной полицией выявили значительные превышения габаритно-весовых норм в ТС марок DAF и MAN.

Оба транспортных средства принадлежат одному перевозчику.

Общая масса транспортных средств составляла 99300 кг и 89020 кг, что на 148,3 % и 122,6 % соответственно выше допустимых параметров. Всего начислена плата за проезд в сумме 13 050 евро.


Фото: Укртрансбезопасность

По материалам Телеканал 24
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