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Huawei разрабатывает новый способ разблокировки своих устройств

Huawei разрабатывает новый способ разблокировки своих устройств

Huawei запатентовала новую технологию биометрической авторизации на основе технологий искусственного интеллекта. Для доступа к устройству пользователю не нужно будет подносить его к лицу или использовать отпечатки пальцев. Предполагается, что доступ будет осуществляться по голосу.

Патент на соответствующую технологию был подан ещё в июле 2019 года Huawei совместно с Университетом герцога Куньшаня, а 29 января 2021-го он был официально зарегистрирован и опубликован. Документ предусматривает методику распознавания пользователя при помощи голоса. Представители китайской компании указывают, что новый способ идентификации при помощи голосовых «отпечатков» будет не только безопасным, но и по-настоящему удобным.

Распознавание будет осуществляться при помощи биометрических сигнатур. ИИ способен фиксировать уникальные фонетические особенности голоса для подтверждения личности пользователя, сравнивая с заранее записанным образцом. Кроме разблокировки устройства подобная технология может служить и для управления теми или иными функциями.

Согласно описанию патента, новый тип биометрической авторизации может появиться в будущих интеллектуальных устройствах Huawei.

По материалам 4PDA
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