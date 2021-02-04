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Представлен первый в мире концепт хаба для летающих автомобилей

Представлен первый в мире концепт хаба для летающих автомобилей

Ещё в 2019 году Hyundai одной из первых анонсировала воздушный хаб для летающих автомобилей Personal Air Vehicle. В партнёрстве с британской компанией Urban-Air Port была разработана концепция первого в мире воздушного аэропорта, который должен открыть новую страницу в истории авиаперевозок.

По словам представителей обеих компаний, в рамках проекта будет разработана инфраструктура с нулевым уровнем выбросов. Это позволит дать старт первым полётам электрических автономных летательных аппаратов следующего поколения. Уже сейчас о проекте говорят как о городском воздушном порте.


Фото: 4pda.ru

«Автомобилям нужны дороги, поездам — рельсы, а самолётам — аэропорты. Электрическим транспортным средствам с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL) потребуются городские воздушные порты», — поясняют специалисты Urban-Air Port.


Фото: 4pda.ru

Концепция получила название Air-One и должна улучшить связь между городами и повысить производительность труда. Кроме того, она сможет предложить экологически чистый транспорт с нулевыми выбросами. Предполагается, что аэропорт будет на 60% меньше традиционных воздушных хабов, а развёртывание займёт всего несколько дней. В рамках подобных конструкций легко организовать как пассажирские, так и грузовые перевозки, а также поддержку аппаратов спасательных служб в чрезвычайных ситуациях.

По материалам 4PDA
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