Представлен первый в мире концепт хаба для летающих автомобилей

Ещё в 2019 году Hyundai одной из первых анонсировала воздушный хаб для летающих автомобилей Personal Air Vehicle. В партнёрстве с британской компанией Urban-Air Port была разработана концепция первого в мире воздушного аэропорта, который должен открыть новую страницу в истории авиаперевозок.
По словам представителей обеих компаний, в рамках проекта будет разработана инфраструктура с нулевым уровнем выбросов. Это позволит дать старт первым полётам электрических автономных летательных аппаратов следующего поколения. Уже сейчас о проекте говорят как о городском воздушном порте.
Фото: 4pda.ru
«Автомобилям нужны дороги, поездам — рельсы, а самолётам — аэропорты. Электрическим транспортным средствам с вертикальным взлётом и посадкой (eVTOL) потребуются городские воздушные порты», — поясняют специалисты Urban-Air Port.
Фото: 4pda.ru
Концепция получила название Air-One и должна улучшить связь между городами и повысить производительность труда. Кроме того, она сможет предложить экологически чистый транспорт с нулевыми выбросами. Предполагается, что аэропорт будет на 60% меньше традиционных воздушных хабов, а развёртывание займёт всего несколько дней. В рамках подобных конструкций легко организовать как пассажирские, так и грузовые перевозки, а также поддержку аппаратов спасательных служб в чрезвычайных ситуациях.
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