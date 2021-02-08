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Новый кросс Renault Kiger за $7500 (фото)

Новый кросс Renault Kiger за $7500 (фото)

Концерн Renault готовится к продаже недорогого кросса Kiger, который предназначен для индийского авторынка. Его стоимость — $7500 в пересчете по нынешнему курсу. Дебютные серийные экземпляры автомобиля добрались до дилерских центров бренда.

Массовую вариацию Renault Kiger презентовали в конце января нынешнего года. Мини-кросс сконструировали исключительно для развивающихся стран в качестве «ультрабюджетного». При разработке экстерьера разработчики добивались, чтобы он оказался более габаритным и солидным, чем есть на самом деле.

Kiger сконструирован на архитектуре CMF-A, которая ранее уже использовалась для паркетников Nissan Magnite и Renault Triber. В длину кросс вышел на 3991 мм, чтобы получить льготы по транспортному налогу. Ширина вышла на 1750 мм, высота равна 1600 мм, база колес — 2500 мм.

Автомобиль будет производиться с бензиновыми 1-литровыми моторами: в атмосферной вариации он генерирует 72 лошадиные силы, а с турбированным наддувом – 100 лошадиных сил. Первый агрегат будет работать с МКПП на 5 ступеней или «роботом», второй мотор — с «механикой на 5 ступеней» или вариатором.

Привод доступен только передний, трансмиссия 4×4 не предусматривается даже в максимальной комплектации. При этом на бездорожье поможет высокий клиренс в 205 миллиметров.

Сборочный процесс налажен на индийском предприятии бренда. За модель собираются получить от 550 до 950 000 рупий ($7500-12 700).

На данный момент мини-кросс реализуется исключительно в автосалонах Индии. К концу года модель появится и на других авторынках мира.

По материалам MMR
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