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В Японии стартовало производство Mitsubishi Outlander четвертого поколения

В Японии стартовало производство Mitsubishi Outlander четвертого поколения

Mitsubishi Motors Corporation (MMC) рада объявить о том, что первый экземпляр нового внедорожника Outlander сошел с конвейера на заводе в Окадзаки, Япония. Первая партия автомобилей отправится в Северную Америку, где состоится мировая премьера 16 февраля 2021 года.

После четырех лет усовершенствований новый Outlander сочетает в себе последнюю эволюцию дизайна марки, высококачественные материалы отделки интерьера и выдающиеся ходовые характеристики, унаследованные от раллийного прошлого марки. Внедорожник будет доступен сначала в Северной Америке (США, Канада и Пуэрто-Рико), а затем и на других рынках.

“Новый Outlander не только представляет собой следующую ступень развития дизайна Mitsubishi Motors, но и является революционным продуктом с точки зрения его характеристик», – отметил Джон Синьориелло (John Signoriello), исполнительный директор, ответственный за глобальный маркетинг и продажи MMC. Он также добавил: «Outlander всегда был верным другом для своего владельца и его семьи в увлекательных путешествиях по всему миру. Я верю, что все, что стало уже четвертым, поколение Outlander еще больше расширит горизонты своих владельцев».

Outlander, прежнее название которого было Airtrek, был впервые выпущен в Японии в 2001 году. С тех пор Outlander изменился, значительно расширив свои эксплуатационные возможности. Совокупный объем продаж этой модели в мире достиг уже 2 600 000 единиц.

Мировая премьера состоится на Amazon.Live 16 февраля 2021 г. в 15:00 по PST (стандартное тихоокеанское время). Новый Outlander станет первым автомобилем, представленным на Amazon.Live.

По материалам MMR
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