Xiaomi запатентовала смартфон с четырьмя 3D-камерами

Инженеры Xiaomi продолжают экспериментировать с расположением датчиков камер, а также разрабатывать концептуальные гаджеты. В очередном патенте компании описана система 3D-съёмки с использованием сразу четырёх датчиков, по-особенному расположенных на тыльной крышке устройства.
В опубликованном документе Xiaomi описывается гаджет, оснащённый четырьмя сенсорами основной камеры, расположенными по углам задней крышки смартфона. Таким образом, каждый датчик будет «смотреть» на объект со своего уникального ракурса. Дальнейшее комбинирование фотографий позволит создать объёмное изображение.
Фото: LetsGoDigital
Судя по патентным рендерам, все датчики имеют внушительный размер и предположительно идентичные характеристики. Ранее подобную идею 3D-захвата объектов в кадр предпринимали LG и HTC, выпустившие смартфоны Optimus 3D и Evo 3D соответственно.
Фото: LetsGoDigital
Увы, патент Xiaomi лишь описывает идею установки нескольких датчиков на бумаге. Планирует ли компания выпустить подобный гаджет в ближайшем будущем, неизвестно.
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