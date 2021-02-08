Польша стала крупнейшим поставщиком электробусов в Евросоюзе

Несмотря на пандемию COVID-19, экспорт польских электробусов ускорился. Польша стала крупнейшим экспортером электрических автобусов в Европейском Союзе, заняв 46 процентов этого рынка.

Позиции Польши в экспорте электробусов в ЕС явно укрепились — с 10 процентов в 2017 году до 46 процентов за первые 10 месяцев 2020 года.

Также развивается и местный рынок электробусов. По состоянию на конец 2020 года в Польше насчитывалось 430 таких автомобилей.

В Польше есть три производителя электрических автобусов, экспортирующих свою продукцию: Solaris в Болехово под Познанью, Volvo во Вроцлаве и MAN Truck & Bus в Стараховице.