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Apple приостановила переговоры с Hyundai по электромобилям - Bloomberg

Apple приостановила переговоры с Hyundai по электромобилям - Bloomberg

Американская компания Apple приостановила переговоры с Hyundai Motor и Kia Motors о создании электромобилей.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Причина этого решения не уточняется, также неизвестно, возобновятся ли переговоры в дальнейшем.

Источники агентства заявили, что Apple обсуждала аналогичные планы не только с южнокорейскими производителями, но и с другими компаниями. В американской корпорации не стали комментировать информацию.

Напомним, ранее в компании Hyundai Motor Co сообщили, что сейчас находятся на этапе ранних переговоров с Apple – речь идет о возможных планах техногиганта начать совместное производство электрокаров.

Техкомпания Apple планирует начать производство авто с собственной технологией батарей до 2024 года.

По материалам Економічна Правда
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