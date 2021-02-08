0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 280 0

Газсбыты ушли в минус: убытки из-за дешевого газа оплатят украинцы

Газсбыты ушли в минус: убытки из-за дешевого газа оплатят украинцы

Газопоставляющие компании Украины заявили, что «Нафтогаз» продает им газ не по «фиксированной» цене в 6,99 грн/куб.м, а дороже на 2−3 грн, из-за чего компании уходят в минус.

Эксперты прогнозируют, что решение правительства о предельной цене дало основание игрокам рынка идти в суды, в результате которых убытки в конечном итоге оплатят украинцы.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского, постановление Кабмина навязало участникам рынка работу в убыток и это будет иметь негативные последствия.

«Закон говорит, что если деятельность лицензиата ограничена регулированием, и он вынужден продавать газ ниже рыночной цены, то эту разницу ему должен оплатить тот, кто установил ограничение», — заявил эксперт.

Опрошенные участники рынка говорят, что планируют оспаривать в суде постановление правительства, и суд будет вынужден обязать Кабинет министров компенсировать убытки. А это миллиарды гривен.

«Все это будет оплачено из госбюджета, то есть из кармана налогоплательщиков. А из какой конкретно статьи расходов будут изымать эти средства, будет решать Кабмин, это уже его проблема», — резюмировал Землянский.

Мои Fiнансы:

  • Как сменить поставщика голубого топлива: Чтобы не переплачивать, можно сменить поставщика любым удобным для себя способом: как онлайн (на сайте или в Приват24), так и подав заявку лично в отделении нужной вам компании. НАК «Нафтогаз», например, предлагает также такую услугу в отделениях государственного Ощадбанка и других банков.
По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.