Газсбыты ушли в минус: убытки из-за дешевого газа оплатят украинцы

Газопоставляющие компании Украины заявили, что «Нафтогаз» продает им газ не по «фиксированной» цене в 6,99 грн/куб.м, а дороже на 2−3 грн, из-за чего компании уходят в минус.
Эксперты прогнозируют, что решение правительства о предельной цене дало основание игрокам рынка идти в суды, в результате которых убытки в конечном итоге оплатят украинцы.
По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентина Землянского, постановление Кабмина навязало участникам рынка работу в убыток и это будет иметь негативные последствия.
«Закон говорит, что если деятельность лицензиата ограничена регулированием, и он вынужден продавать газ ниже рыночной цены, то эту разницу ему должен оплатить тот, кто установил ограничение», — заявил эксперт.
Опрошенные участники рынка говорят, что планируют оспаривать в суде постановление правительства, и суд будет вынужден обязать Кабинет министров компенсировать убытки. А это миллиарды гривен.
«Все это будет оплачено из госбюджета, то есть из кармана налогоплательщиков. А из какой конкретно статьи расходов будут изымать эти средства, будет решать Кабмин, это уже его проблема», — резюмировал Землянский.
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