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Глобальные тарифы на страхование в мире выросли на 22%

Глобальные тарифы на страхование в мире выросли на 22%

Новые данные страхового брокера Marsh показывают, что в четвертом квартале 2020 года мировые цены на коммерческое страхование выросли на 22%. Но Global Insurance Market Index показал, что рост цен может начать замедляться для некоторых видов страхования в определенных регионах.

Рост был самым большим с тех пор, как Marsh впервые опубликовал свой индекс в 2012 году, и следует за средним ежегодным увеличением на 20% в третьем квартале 2020 года и на 19% во втором квартале.

Например, тарифы на страхование имущества, а также на страхование директоров и должностных лиц (D&O) в США демонстрируют признаки замедляющегося роста, и аналогичные тенденции можно увидеть в определенных категориях имущества и несчастных случаев в континентальной Европе, Латинской Америке и Карибском бассейне (LAC).

В континентальной Европе, Азии и LAC в настоящее время наблюдается умеренный рост цен в течение трех кварталов. Увеличение средней совокупной цены в четвертом квартале 2020 было обусловлено в основном тарифами страхования имущества, а также финансовыми и профессиональными услугами.

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Другие результаты показали, что цены на страхование имущества в мире выросли в среднем на 20%, что немного ниже роста на 21% в третьем квартале.

Однако глобальные финансовые и профессиональные направления выросли в среднем на 47% по сравнению с ростом на 40% в предыдущем квартале. Стоимость страхования от несчастных случаев выросла в среднем на 7% по сравнению с увеличением на 6% в предыдущем квартале.

По материалам forINSURER
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