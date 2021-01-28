Самые популярные схемы страхового мошенничества

ФБР оценивает объёмы страхового мошенничества (не включая медстрахование) в США в $40 млрд в год. В расчете на страховые платежи средней семьи американцев эта сумма составляет от 400 до 700 долларов в год. Об этом пишет forinsurer.

Отчет Friss Insurance Fraud Report за 2020 год засвидетельствовал, что 10% и более страховых претензий содержат различные элементы мошенничества. А с началом пандемии количество таких претензий выросло в два раза.

И пока мир пытался приспособиться к пандемии, мошенники активно меняли свои схемы и даже добавили изюминку COVID-19. Они искали способы, чтобы использовать беспокойство людей и дать ложное чувство надежды.

Несколько схем, о которых следует знать:

агенты-мошенники. Они утверждают, что являются лицензированными страховыми агентами и могут имитировать основные страховые компании, продавая мошеннические страховые продукты, связанные с защитой от коронавируса.

фишинг, спуфинг, спам. Это нежелательные электронные письма с целью кражи личной информации. Мошенники предлагают продукты, связанные с COVID – наборы для домашнего тестирования, лекарства и страховки. Но лучше не заполнять какие-либо формы в электронном письме, в котором запрашивается личная информация, и не переходить по ссылкам в подозрительном письме.

робо-звонки. Это нежелательные телефонные звонки от мошенников, которые выдают себя за страховых агентов или рекламируют антиковидные продукты.

Кстати, для защиты от таких рисков в мире существует страхование от онлайн-мошенничества:

киберстрахование – поможет избежать финансовых потерь в результате кибератак, таких как программы-вымогатели и фишинговые схемы;