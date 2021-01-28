Самые популярные схемы страхового мошенничества

ФБР оценивает объёмы страхового мошенничества (не включая медстрахование) в США в $40 млрд в год. В расчете на страховые платежи средней семьи американцев эта сумма составляет от 400 до 700 долларов в год. Об этом пишет forinsurer.
Отчет Friss Insurance Fraud Report за 2020 год засвидетельствовал, что 10% и более страховых претензий содержат различные элементы мошенничества. А с началом пандемии количество таких претензий выросло в два раза.
И пока мир пытался приспособиться к пандемии, мошенники активно меняли свои схемы и даже добавили изюминку COVID-19. Они искали способы, чтобы использовать беспокойство людей и дать ложное чувство надежды.
Несколько схем, о которых следует знать:
Кстати, для защиты от таких рисков в мире существует страхование от онлайн-мошенничества:
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