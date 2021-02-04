СБУ разоблачила одесскую строительную компанию в неуплате налогов на 7 млн грн

Служба безопасности Украины разоблачила одну из одесских строительных компаний на масштабном уклонении от уплаты налогов. Для этого менеджмент фирмы разработал противоправную схему продажи недвижимости.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что компания декларирует о начале работ с мая 2017 года и является заказчиком строительства жилого комплекса. Руководство фирмы не зарегистрировало структуру, согласно законодательству, плательщиком налога на добавленную стоимость.
Владельцы бизнеса, уклоняясь от налогообложения, продавали квартиры, парковочные места, площади для коммерческих структур. Средства от клиентов они переводили на счета компании без отражения в бухгалтерском учете и налоговой отчетности.
По предварительным выводам экспертов, из-за аферы с налогами государственный бюджет недополучил более 7 миллионов гривен.
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