Как менялись объемы добычи газа в Украине за годы независимости (инфографика)

Резкий рост коммунальных тарифов пока решили приостановить с помощью госуправления. «Нафтогаз» заключил новые договоры с 26 газсбытами, которые предусматривают снижение цен на топливо. Поставщики согласились продавать его по фиксированной цене — 6,99 грн за кубометр.

В свою очередь, в правительстве заверили, что украинцев не будут штрафовать за просрочку в оплате газа и тепла в январе.

Газовый вопрос снова привлек внимание к теме — возможно ли обеспечить население газом собственной добычи. «Слово и дело» предлагает посмотреть, сколько природного газа добывалось в Украине с 1991 по 2020 год.

Больше всего газа добыто в Украине в 1991 и 2013 годах. Частные компании начали работать на рынке с 1996 года.

Самый большой объем добычи газа в Украине был в 1991 году и достигал 24,4 млрд куб. м. Уже в следующем году добыча упала до 20,9 млрд куб. м., а в 1993 — до 19,2 млрд куб. м.

Следующие девять лет, с 1994-го по 2002-й, общий объем добычи газа колебался от 18,3 до 18,8 млрд куб. м.

Кстати, с 2002 до 2009 года наблюдался рост собственной добычи в Украине с 18,8 до 21,3 млрд куб. м.

В 2010 году собственная добыча природного газа составила 19,1 млрд куб. м. Следующие два года — по 20,1 млрд куб. м. В 2013 году выросла до 21,4 млрд куб. м.

2014-й завершился с показателем 20,5 млрд куб. собственной добычи газа. В 2015-м был спад до 19,9 млрд куб. м., в 2016 году — 20,1 млрд куб. м. В следующем году показатель вырос до 20,5 млрд куб. газа.

За последние 8 лет наибольшее количество газа добыто в Украине в 2018-м — 21,0 млрд куб. м. В 2019 г. этот показатель составлял 20,7, а в 2020 — 20,2 млрд куб. м.

Что касается добычи украинского газа частными компаниями, то она началась с 1995 года и росла медленными темпами на уровне от 0,3 до 0,7 млрд куб. до 2001 года.



Рост добычи частными компаниями произошел с 2002 по 2007 годы с 1 до 1,5 млрд куб. м газа и до 2012 года составлял более 1,9 млрд куб. м в год.

С 2013 года можно наблюдать незначительный, но стабильный рост объема добычи газа частными компаниями с 2,7 до 4,9 млрд куб. м в год.

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