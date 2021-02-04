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Кличко рассказал, какие столичные дороги отремонтируют в этом году

Кличко рассказал, какие столичные дороги отремонтируют в этом году

В этом году в столице капитально отремонтируют несколько транспортных магистралей, а также большое количество улиц.

Об этом Киевский городской председатель Виталий Кличко сказал в эфире телеканала «Украина 24», сообщает пресс служба КГГА.

«В городе Киеве 1667 километров дорог. Более тысячи километров мы отремонтировали за прошлые годы. На дороги, где делают капитальный ремонт, гарантия 5 лет. И если на них появляются какие-то повреждения, то подрядчик за свой счет исправляет недостатки. Но осталось еще большое количество дорог, которые не ремонтировали очень долго. У нас запланирована реконструкция многих дорог в этом году. В частности, это и завершение ремонта проспекта Степана Бандеры. Будет обновлено несколько участков Большой кольцевой. Также обновим проспект Героев Сталинграда, улицу Милославскую и многие другие объекты», — сообщил Кличко.

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Он подчеркнул, что столица в прошлом году недополучила свыше 5 миллиардов гривен из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Но город находит возможности, чтобы продолжать обновление дорог.

«Капитальный ремонт дороги — это не только замена асфальтового покрытия. Это и ремонт тротуаров и остановок. Это — новое освещение. Полная замена всех коммуникаций. Это большой комплекс работ. Мы также используем новые технологии. Новые смеси асфальтобетона, чтобы покрытие выдерживало большие нагрузки. Мы делаем все, чтобы транспортная инфраструктура города отвечала европейским нормам», — подчеркнул мэр Киева.

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По материалам Finance.UA
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