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В этом году в UkraineInvest надеются начать привлечение $7,7 миллиарда

В этом году в UkraineInvest надеются начать привлечение $7,7 миллиарда

Украина надеется, что изменения в глобальных цепочках поставок после пандемии будут способствовать росту иностранных инвестиций.

Об этом в интервью Bloomberg рассказал исполнительный директор UkraineInvest Сергей Цивкач.

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«Раньше Азия была ведущей производственной площадкой. Но из-за коронавируса стало понятно, что длинные цепочки поставки могут повлиять на эффективность контрактов. Это наносит Украину на карту европейских инвесторов», — сказал Цивкач.

По его словам, в прошлом году UkraineInvest помог привлечь более 600 млн долл. инвестиций, а в этом году надеется начать привлекать 7,7 млрд долл.

«Все в наших руках, интерес есть. Мы должны создать комфортные условия для инвесторов», — отметил он.

Цивкач напомнил, что правительство уже облегчило правила продажи сельскохозяйственных земель, либерализировало рынок газа и цифровизировало многие услуги.

«Впрочем инвесторы до сих пор жалуются на утверждение документов, правозащитную сферу, а также налоговую и таможенную службы. На инвестиционный климат влияют также монополии, но Цивкач заметил, что эта проблема может облегчить пересмотр антитрастовой системы и создание суда по вопросам конкуренции», — утверждает Bloomberg.

Исполнительный директор UkraineInvest добавил, что в Украину уже поступают 1,1 млрд долл. инвестиций в горно-добывающую промышленность от канадской компании Black Iron и 200 млн евро от Kronospan, которая строит свое предприятие. Также свои заводы сейчас строят бельгийский производитель матрасов Monks International и датский производитель мебели Hjorn Knudsen.

По материалам УКРИНФОРМ
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