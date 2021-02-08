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7 советов для продуктивного рабочего дня

7 советов для продуктивного рабочего дня

Сегодня, когда работа не прекращается ни на минуту (спасибо смартфонам, электронной почте и мессенджерам), люди ведут уже не по 5, а по 15 проектов одновременно. Большой поток входящей информации и невозможность ее полностью контролировать приводят к тому, что современный человек сталкивается со сложностями в работе, которые не выходит решать своевременно.

Выключите устройства
Сообщение о новом письме кажутся мелочью, но на самом деле они отвлекают от текущей работы и приводят к многозадачности. Переведите телефон в авиарежим или воспользуйтесь приложением, которое ненадолго ограничивает доступ в интернет.

Отведите время конкретных задач
Выделите время сразу на все звонки, письма и мелкие поручения. Сделать все получится быстрее: не придется переключаться между разными задачами.

Проведите утро с максимальной пользой
Джулия Моргенстерн в книге «Никогда не проверяйте почту утром» (Never Check Email in the Morning) советует не начинать день с проверки электронной почты. Вместо этого посвятите первое рабочее время важным задачам или проектам, которые требуют повышенного внимания.

Записывайте все новые задачи
Не стоит сразу браться за выполнение новой задачи только ради того, чтобы не забыть о ней. Лучше внесите ее в список дел, чтобы не держать в голове и точно знать, где записали. С этим справится любое приложение для заметок на смартфоне.

Заведите лоток для бумаг
Не полагайтесь только на папку «Входящие» в электронной почте и систему хранения файлов. Поставив на рабочий стол лоток для бумаг, вы сможете класть в него все, что требует внимания и должно быть под рукой.

Оставляйте свободное время
Не расписывайте по минутам весь рабочий день. Оставьте свободное время для того, чтобы успеть справиться с новыми задачами или решить вопросы, которые уже давно ждут своего часа.

Делайте дела параллельно
Если от разговоров о концентрации на одной-единственной деле у вас идут мурашки по коже, не волнуйтесь, лучше познакомьтесь с родственником многозадачности — параллельным выполнением задач. При таком подходе удается сэкономить время и силы. Например, слушайте аудиокнигу по бизнесу, пока едете в машине, читайте письма и отчеты, пока тренируетесь на беговой дорожке, проведите бизнес-завтрак в самолете, сделайте бумажную работу в очереди к врачу.

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По материалам uaspectr.com
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