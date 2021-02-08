В 500 Startups рассказали, какие стартапы будут востребованы в ближайшем будущем

Малайзийский инвестор и партнер акселератора 500 Startups Хайли Нг умеет замечать перспективные проекты. У него есть совет потенциальным учредителям, кто хочет построить действительно крупную компанию.
Хайли Нг говорит, что один из залогов успеха проекта заключается в том, чтобы не делать ставку на богатых покупателей и представителей высшего класса. «Вы можете действительно много заработать, если будете обслуживать людей, у которых нет больших денег», — считает инвестор.
По словам Нг, учредители слишком часто сосредотачиваются на создании продуктов и услуг для богатых потребителей стран с развитой экономикой. Однако существует много важных и потенциально прибыльных проблем, которые необходимо решить в бедных и развивающихся странах.
Сам Хайли Нг инвестирует в азиатские стартапы. Например, в многомиллиардный индонезийский сервис электронной коммерции Bukalapak, который предоставляет платежные технологии для традиционных семейных уличных киосков, распространенных в стране.
Нг призывает предпринимателей смотреть на развивающиеся рынки с долгосрочной точки зрения и учитывать глобальные тенденции, которые могут появиться.
«Единороги с первой волны были ориентированы на потребление. Но позже, когда наступило перенасыщение, предприниматели стали думать о том, что может повысить производительность людей», — сказал он. Речь идет о тех же платежных сервисах и технологиях, которые может использовать бизнес.
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