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В США разработали камеру с наноструктурами, которая улучшает качество фото

В США разработали камеру с наноструктурами, которая улучшает качество фото

Американская компания Metalenz разработала технологию съемки при помощи единой плоской линзы, которая позволяет делать лучшие снимки, чем на обычных камерах смартфонов.

Об этом сообщает Ars Technica.

Технология съемки называется “оптические метаповерхности”. Вместо использования пластмассовых и стеклянных элементов в нескольких линзах над матрицей компания разработала одну линзу на стеклянной пластине от 1х1 до 3×3 мм. Если взглянуть на нее под микроскопом, можно увидеть наноструктуры размером в одну тысячную ширины человеческого волоса. Они выгибают лучи света таким образом, чтобы исправить многие недостатки стандартных камер.

Свет проходит через узорчатые наноструктуры, которые выглядят как миллионы кругов с разным диаметром на микроскопическом уровне. “Благодаря тому, что изогнутая линза способна ускорить или замедлить свет, чтобы согнуть его, каждая из структур позволяет формировать свет изменением диаметров этих кругов”, — сказал соучредитель и генеральный директор компании Роберт Девлин.

Камера, созданная на основе новой технологии объективов, может делать снимки лучшего качества, чем традиционные линзы, собирать больше света для получения ярких фотографий и занимает меньше места в памяти смартфона.

По данным издания, Metalenz начнет массовое производство линз до конца года. Первым применением технологии станет система линз 3D-датчика в смартфоне. Компания не назвала производителя смартфонов, который первым использует новые линзы в девайсах.

Девлин также отметил, что линзы Metalenz имеют много прикладных применений: как в медицинских приборах, так и в камерах дополненной и виртуальной реальности.

Сообщается также, что основную технологию Девлин разработал после десятилетия исследований, во время работы над получением ученой степени доктора философии в Гарвардском университете вместе с известным физиком и соучредителем Metalenz Федерико Капассо. Компанию они создали в 2017 году.

По материалам УКРИНФОРМ
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