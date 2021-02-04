Электронные трудовые книжки: в ПФУ объяснили, как это будет работать

Верховная Рада приняла закон об электронной трудовой книжке.

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Александр Малецкий рассказал в эфире канала «Украина 24», как будет происходить замена бумажных трудовых электронными и не потеряется ли информация для начисления пенсии.

«Во-первых, какова роль трудовой книжки? Роль трудовой — это, собственно, информация о трудовых отношениях. На сегодняшний день эта информация поступает в ПФУ от работодателей. Она накапливается, она есть и содержит должности, профессиональные признаки работы, приказы о приеме и увольнении с работы. Эта информация уже есть», — сказал он.

Для того, чтобы ничего не потерялось, в ПФУ создают соответствующие условия.

«У нас есть основной и резервный центры обработки данных, у нас проходит полное дублирование информации. Поэтому потеряться ничего не может», — добавил он.

Эксперт пояснил, что переход на электронную систему упростит сбор информации для начисления пенсии работнику.

«Уже сегодня у нас в системе сертифицированного учета создается трудовая книжка, накопленной информации есть более чем за 20 лет. И она уже используется для назначения пенсий. Чтобы назначить пенсию, нам от человека необходимо иметь определенную информацию. Одна из основных… о его трудовом стаже, правильно — страховой стаж, и о заработной плате. Соответствующая информация… в ПФУ уже накоплена на протяжении 20 лет, но нет информации, которая была до этого. Собственно, перенос всей этой информации из бумажной книжки в реестр застрахованных лиц дает нам возможность не требовать от человека, если будут какие-то дополнительные условия. Но в большинстве случаев у нас будет информация о трудовом стаже, заработной плате, и… после достижения человеком пенсионного возраста без его обращения, если он пожелает и даст такое согласие… мы просто автоматически назначим пенсию», — сказал он.

Справка Finance.ua:

В Пенсионном фонде Украины сформирована и постоянно пополняется уникальная база данных обо всех застрахованных лицах — Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

В конце прошлого года в Пенсионном фонде Украины ввели онлайн-сервис «Электронная трудовая книжка», который позволяет просматривать сведения о трудовой деятельности.

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