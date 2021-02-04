Альфа-Банк покупает Идея Банк — СМИ

Альфа-Банк планирует купить Идея Банк.
Об этом порталу FinClub сообщили несколько источников на банковском рынке.
«Рафал Ющак (генеральный менеджер Альфа-Банка. — Ред.) приезжал к владельцу Лешеку Чернецкому и договорился о продаже, так как Лешека „прижал“ польский регулятор», — рассказал собеседник FinClub.
Один из топ-менеджеров Альфа-Банка подтвердил FinClub эту информацию, отказавшись назвать сумму сделки.
Стороны планируют закрыть сделку до конца лета 2021 года, говорят собеседники.
В пресс-службе Альфа-Банка информацию о сделке не комментируют.
Интересно, что в июле Альфа-Банк Беларусь интересовался покупкой белорусского Идея Банка, который также выставлен на продажу. Но его обошел белорусский МТБанк, принадлежащий семье Алексиных. Он получил право заключить договор купли Идея Банка до 1 марта 2021 года.
Сегодня владелец украинского Идея Банка объявил на Варшавской фондовой бирже, что правление Getin Holding S.A. подписало 5 февраля с неназванной «лицом, работающим на украинском рынке», соглашение по двум компаниям — Идея Банк и ООО «Нью Финанс Сервис».
«В соответствии с соглашением участник тендера приступит к комплексной проверке компаний, и после ее положительного результата стороны перейдут к согласованию условий потенциальной сделки», — говорится в сообщении.
Getin Holding S.A., которому принадлежит 100% акций украинского Идея Банка, согласился предоставить участнику торгов «на период до 30 апреля 2021 г. эксклюзивные права на переговоры о возможной продаже компаний».
Согласно первоначальному графику, согласованному сторонами, дата закрытия потенциальной сделки по продаже акций компаний установлена на 30 сентября 2021 года.
«Соглашение (от 5 февраля. — Ред.) не является обязательством для сторон заключать сделку на продажу акций компаний и участие в них», — сказано в сообщении Getin Holding.
В декабря 2019 года польский Getin Holding объявил о продаже 100% акций украинского Идея Банка группе компаний Dragon Capital и экс-генеральному менеджеру Альфа-Банка Ивану Свитеку за почти 1,4 млрд грн ($ 58,5 млн на тот момент), что соответствовало около 1,6 капитала. Закрытие сделки планировалось до 31 мая 2020 года.
Однако в конце июня было объявлено о расторжении сделки, поскольку стороны не смогли в течение установленного срока согласовать новую цену продажи Идея Банка, которая изменилась из-за коронакризиса. Dragon Capital после этого договорился о покупке Юнекс Банка.
Отметим, что в сентябре 2020 года мажоритарного собственника и главу наблюдательного совета польского Idea Bank Лешека Чернецкого обвинили в мошенничестве, связанном с финансовой пирамидой GetBack.
Уже в декабре Idea Bank оказался на грани банкротства из-за отрицательного капитала в $ 130 млн и его принудительно присоединили к Pekao S.A.
У Getin Holding есть также банк в Румынии.
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