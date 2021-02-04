Строительство «Северного потока-2» возобновили

Компания-оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG сообщила о возобновлении работ по укладке труб газопровода в водах Дании.
Как отмечается в комментарии на сайте компании, судно-трубоукладчик «Фортуна» приступило к трубоукладке в водах Дании.
«Все работы проводятся согласно соответствующим разрешениям», — говорится в сообщении компании.
В Nord Stream 2 AG отметили, что подготовительная работа к укладке труб на этом участке началась еще 24 января.
Еще с 15 января «Фортуна» имела право приступать к работам по укладке труб газопровода в исключительной экономической зоне Дании. Ожидается, что судно-трубоукладчик завершит работы в датских водах до конца мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня.
Напомним, российский корабль-трубоукладчик «Фортуна», который строит «Северный поток-2», оказался под санкциями США. Санкции введены также против российской компании КВТ-РУС, которая является владельцем судна.
После этого концерн Bilfinger SE вышел из строительства «Северного потока-2», став первой немецкой компанией, которая покинула проект российского газопровода.
В самом «Газпроме» также признали, что для проекта появились риски.
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не отказывается от проекта, хотя, вероятно, это станет раздражителем в улучшении отношений с новой администрацией США.
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