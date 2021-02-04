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Совокупный доход пяти крупнейших ІТ-компаний составляет $1,1 триллиона — WSJ

Совокупный доход пяти крупнейших ІТ-компаний составляет $1,1 триллиона — WSJ

Совокупный доход пяти крупнейших ІТ-компаний, в числе которых Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (владелец Google) и Facebook, за 2020 год составил 1,1 триллиона долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

В материале говорится, что в основном рост обусловлен тем, что люди больше времени проводят в интернете из-за карантина, а также перешли на удаленную работу и онлайн-покупки.

При этом прибыль этих компаний увеличилась на 24%, а общая рыночная капитализация составила 8 триллионов долл., увеличившись наполовину.

По материалам Економічна Правда
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