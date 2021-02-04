НБУ продолжает изучать возможность выпуска е-гривны – Шевченко

НБУ продолжает изучать возможность выпуска собственной цифровой валюты – е-гривны, исследует ее возможные сферы использования и потенциальный спрос.
Об этом в Facebook сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.
По его словам, в 2016 году в НБУ одними из первых в мире начали изучение возможности выпуска CBDC – электронной формы национальной валюты, эмитентом которой является центральный банк.
“В 2018 году был проведен пилотный проект по выпуску е-гривны для розничных платежей на платформе блокчейн. В результате “пилота” мы получили много как интересных выводов, так и новых открытых вопросов. Но это вполне нормально, учитывая инновационную природу CBDC. Эти вопросы пока исследуем не только мы, но и другие центробанки.
С целью обмена знаниями и опытом относительно потенциальной возможности введения СВDC и ее места в финансовой экосистеме мы провели международную конференцию CBDCinUA2020. Участие в ней приняли исследователи из 15 стран мира и представители финансового рынка (банки и финтех)”, – добавил Шевченко.
Он добавил, что в конце прошлого года начали опрос участников финансового рынка для получения экспертных мнений о перспективах внедрения е-гривны в Украине.
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