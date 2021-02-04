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За деньги сделать прививку от COVID можно будет вне очереди - Степанов

За деньги сделать прививку от COVID можно будет вне очереди - Степанов

Получить COVID-вакцину за собственные деньги можно будет без очереди и независимо от того, входит ли человек в группу риска.

Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов на брифинге с Европейской Бизнес Ассоциацией.

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«То, что касается бесплатной вакцины — у нас есть четкие этапы, и то очень скрупулезно смотрим, чтобы никаких не было сдвигов. А если появляется на коммерческом рынке — то там уже очередь формируется совсем по-другому, и там просто каждый желающий, имеющий, соответственно, средства и который хочет за свой счет вакцинироваться, независимо от того, принадлежит ли он к группам риска или не принадлежит — государство не будет это регулировать», — сказал Степанов.

По его словам, частные компании могут вакцинировать население на коммерческой основе, если будут выполнены соответствующие медицинские условия и будут использовать вакцины, зарегистрированные в соответствии с законодательством Украины.

По материалам Корреспондент.net
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