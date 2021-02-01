Киберполиция разоблачила в Киеве мошенническую схему онлайн-инвестиций — обманули более 500 человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.
Злоумышленники обманули более 500 граждан под видом инвестиций в проведение торгов на финансовых биржах.
“Киберполиция установила, что трое организаторов в столице создали компанию, которая предлагала гражданам получать пассивный доход, инвестируя деньги в проведение финансовых операций на биржах. Для обеспечения деятельности фигуранты наняли на работу около 50 работников. Однако взятых на себя обязательств компания не выполняла. После получения инвестированных денег работники блокировали пользователей-вкладчиков”, – говорится в сообщении.
Фото: МВД
По предварительным подсчетам, фигуранты обманули более 500 человек.
По результатам обыска в офисе компании изъята компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны и «черновые» записи, осмотр которых подтвердил причастность к совершению мошеннических действий.
Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ведутся следственные действия.
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