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Киберполиция разоблачила в Киеве мошенническую схему онлайн-инвестиций

Киберполиция разоблачила в Киеве мошенническую схему онлайн-инвестиций

Киберполиция разоблачила в Киеве мошенническую схему онлайн-инвестиций — обманули более 500 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Злоумышленники обманули более 500 граждан под видом инвестиций в проведение торгов на финансовых биржах.

“Киберполиция установила, что трое организаторов в столице создали компанию, которая предлагала гражданам получать пассивный доход, инвестируя деньги в проведение финансовых операций на биржах. Для обеспечения деятельности фигуранты наняли на работу около 50 работников. Однако взятых на себя обязательств компания не выполняла. После получения инвестированных денег работники блокировали пользователей-вкладчиков”, – говорится в сообщении.


Фото: МВД

По предварительным подсчетам, фигуранты обманули более 500 человек.

По результатам обыска в офисе компании изъята компьютерная техника, накопители данных, мобильные телефоны и «черновые» записи, осмотр которых подтвердил причастность к совершению мошеннических действий.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Ведутся следственные действия.

По материалам УКРИНФОРМ
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