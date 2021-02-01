Минимальная зарплата в Украине в 10 раз меньше, чем в самых богатых странах ЕС

По состоянию на 1 января 2021 года 21 из 27 государств-членов Европейского союза (ЕС) установила минимальную заработную плату. Только Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция не используют такого показателя.
Об этом сообщает Евростат.
По данным статистического ведомства ЕС, минимальная заработная плата, как правило, составляет не менее 700 евро на востоке и свыше 1500 евро на северо-западе ЕС.
Как отмечает Евростат, страны ЕС можно разделить на три основные группы в зависимости от уровня минимальной зарплаты.
В январе 2021 года в десяти государствах-членах, находящихся на востоке ЕС, минимальная заработная плата была ниже 700 евро в месяц Болгария (332 евро), Венгрия (442 евро), Румыния (458 евро), Латвия (500 евро) Хорватия (563 евро), Чехия (579 евро), Эстония (584 евро), Польша (614 евро), Словакия (623 евро) и Литва (642 евро).
В пяти других государствах-членах, расположенных в основном на юге ЕС, минимальная заработная плата колеблется от 700 евро до чуть более 1100 евро в месяц: Греция (758 евро), Португалия (776 евро), Мальта (785 евро), Словения (1024 евро) и Испания (1108 евро).
В других шести государствах-членах, расположенных на западе и севере ЕС, минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц: Франция (1555 евро), Германия (1614 евро), Бельгия (1626 евро), Нидерланды (1685 евро), Ирландия (1724 евро) и Люксембург (2202 евро).
Инфографика: Евростат
При этом минимальная заработная плата в Соединенных Штатах в январе 2020 года составляла 1024 евро в месяц.
Напомним, минимальная зарплата в Украине с 1 января 2021 года составляет 6000 грн, что на 1000 грн выше, чем в 2019 году. По официальному курсу НБУ (34,74 грн/евро) на 1 января минимальная зарплата составляла 172 евро.
За счет роста курса евро за последний год минимальная зарплата в Украине снизилась (на 1 января 2020 г. была 179 евро).
Таким образом, минимальная зарплата в Украине в начале 2021 года была примерно в 9-10 раз ниже, чем во Франции и Германии, Бельгии, Нидерландах и Ирландии, и в 13 раз ниже, чем в Люксембурге.
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