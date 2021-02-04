Вице-премьер рассказала о транше МВФ и угрозе потери безвиза с ЕС

Одним из условий получения второго транша от МВФ, как и вообще любой дискуссии относительно получения Украиной макрофинансовой помощи, является продолжение сотрудничества с Фондом.

Об этом в интервью ТСН рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

По ее словам, скандальное решение Конституционного Суда поставило под угрозу получение первого транша от МВФ – «макрофинансовая помощь была на очень тоненькой ниточке».

Стефанишина уверяет, что переговоры по второму траншу имеют «достаточно хорошую динамику».

«Потому что в повестке дня парламента на этой неделе стоят изменения в закон о государственной службе относительно отмены так называемых коронавирусных конкурсов (назначение госслужащих в обход конкурсной процедуры. – Ред.) и некоторых других процедур. Парламент уже проголосовал о Службе финансовых расследований. Это одно из ключевых решений. Но, конечно, остается блок, который касается антикоррупции. Здесь ведется работа. Мы ожидаем внесения дополнительных изменений относительно усиления уголовной ответственности за незаконное декларирование. Нарабатывается решение по судебной реформе”, – говорит вице-премьер.

Также Стефанишина убеждена, что решение КСУ не повлияет на безвиз с ЕС. Она напомнила, что парламент восстановил ответственность за недостоверное декларирование, а НАБУ функционирует полноценно.

«Мы достаточно последовательно демонстрируем свою преданность антикоррупционной реформе. Я думаю, что уже сейчас при такой динамике это не может повлиять на безвиз», – считает политик.

Комментируя фразу Жозепа Борреля «ЕС – не банкомат», которую потом убрали из его блога накануне саммита Украина-ЕС, Стефанишин отметила, что в Европе больше так не говорят.

«Эта фраза, на удивление, служила очень хорошим элементом сближения Украины и ЕС. Потому что во время саммита и Президент, и господин Боррель обсудили как раз эту информацию, которая была вывешена на сайте Европейской службы внешнего действия. Скажем так, все проговорили, поставили все точки над «і», и это даже немножко укрепило персональный контакт между лидерами», – рассказала вице-премьер.