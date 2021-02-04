Geely рассекретила дизайн своего нового кроссовера (фото)

Китайский автобренд Geely, наконец, рассекретил внешность своего нового кроссовера KX11. Официально новинку планируют представить уже в апреле на выставке в Шанхае, а серийное производство должно стартовать уже в конце этого года.
Новый внедорожник должны построить на базе платформы CMA, которую использовали также для создания Volvo XC40 и Geely Tugella. Длина транспортного средства составит 4,8 м, а колесную базу растянут на 2,8 метра. Особенностями экстерьера нового Geely KX11 станут светодиодная оптика, колесные диски со сдвоенными спицами, решетка радиатора с новыми ламелями и более массивные шины.
Салон пока не показали, но, скорее всего, стоит ожидать появления цифровой приборной панели и большого дисплея мультимедиа. В моторной линейке ожидается турбированный бензиновый V4 на 2 литра и 190 л. с., в паре – роботизированная коробка на 7 скоростей, а каким будет привод, инженеры не сообщают.
Стоимость авто также обещают раскрыть ближе к дате премьеры.
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